Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/08) - Με Κύπρος-Ελλάδα και Βόλος-Ολυμπιακός
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 10:57
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08). 

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: 

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

12:30

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3

Μηχανοκίνητα

13:00

ΕΡΤ2

Ιταλία – Γερμανία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30

Novasports Premier League

Premier League Kick-off

3η αγωνιστική

13:30

Novasports 5HD

Λιθουανία – Γερμανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

13:30

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS9 Carmen del Parana 1

14:30

Novasports Premier League

Τσέλσι – Φούλαμ

Premier League 2025/26

14:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Μίντλεσμπρο - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:35

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS10 Artigas 1

14:45

Novasports 4HD

Τσεχία – Εσθονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Ιταλία – Γεωργία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 6HD

Ισλανδία – Βέλγιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying

Μηχανοκίνητα

16:15

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS11 Cantera 1

16:30

Novasports Extra 4

Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 3

Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports Extra 2

Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

Novasports 3HD

Λειψία – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

16:30

ΕΡΤ2Πολωνία – Βέλγιο

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

  

17:00

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Extra 1

Γουλβς – Έβερτον

Premier League 2025/26

17:00

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

17:00

Novasports News

Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ

Premier League 2025/26

17:00

Novasports 2HD

Τότεναμ – Μπόρνμουθ

Premier League 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Μίλγουολ – Ρέξαμ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

18:00

Eurosport 2

US Open

Τένις

18:00

Eurosport 1

US Open

Τένις

18:00

Novasports 6HD

Γαλλία – Σλοβενία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

Novasports 4HD

Λετονία – Σερβία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

Novasports 1HD

Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

PreGame Show

Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

18:15

Novasports Start, ΕΡΤ1

Κύπρος – Ελλάδα

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

19:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports Premier League

Λιντς – Νιούκαστλ

Premier League 2025/26

19:30

Novasports 3HD

Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 2HD

Πανσερραϊκός – ΟΦΗ

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπολόνια – Κόμο

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Αταλάντα

Serie A 2025-26

20:00

Novasports Extra 1

Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ

La Liga EA Sports 2025/26

20:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα

Liga Portugal Betclic 2025-26

20:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

20:30

Novasports Extra 3

Τζιρόνα – Σεβίλλη

La Liga EA Sports 2025/26

20:30

Novasports 5HD

Μαυροβούνιο – Φινλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:00

Novasports Extra 2

PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ

Eredivisie 2025/26

21:00

Novasports Prime

Άρης – Παναιτωλικός

Stoiximan Super League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Οκχντούντ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

ΑΕΛ - Κηφισιά

21:05

COSMOTE SPORT 1 HD

PostGame Show

Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

21:15

Novasports 4HD

Τουρκία – Πορτογαλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports Start

Ισπανία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 6HD

Πολωνία – Ισραήλ

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά

Stoiximan Super League 2025-26

21:30

Novasports Extra 4

Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη

Bundesliga 2 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 4 HD

Πίζα – Ρόμα

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Νάπολι – Κάλιαρι

Serie A 2025-26

22:30

Novasports 1HD

Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο

Liga Portugal Betclic 2025-26

23:30

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

23:30

ΕΡΤ1

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

03:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Ουάσινγκτον Μίστικς

WNBA Regular Season 2025

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


