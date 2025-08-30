Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/08) - Με Κύπρος-Ελλάδα και Βόλος-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (30/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
12:30
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 3
|
Μηχανοκίνητα
|
13:00
|
ΕΡΤ2
|
Ιταλία – Γερμανία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
13:30
|
Novasports Premier League
|
Premier League Kick-off
|
3η αγωνιστική
|
13:30
|
Novasports 5HD
|
Λιθουανία – Γερμανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
13:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS9 Carmen del Parana 1
|
14:30
|
Novasports Premier League
|
Τσέλσι – Φούλαμ
|
Premier League 2025/26
|
14:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Μίντλεσμπρο - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
14:35
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS10 Artigas 1
|
14:45
|
Novasports 4HD
|
Τσεχία – Εσθονία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Ιταλία – Γεωργία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports 6HD
|
Ισλανδία – Βέλγιο
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
16:00
|
ΑΝΤ1+
|
Formula 1 GP Ολλανδίας, Qualifying
|
Μηχανοκίνητα
|
16:15
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
WRC 2025
|
Παραγουάη, SS11 Cantera 1
|
16:30
|
Novasports Extra 4
|
Χόφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 3
|
Στουτγκάρδη – Γκλάντμπαχ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports Extra 2
|
Βέρντερ Βρέμης – Λεβερκούζεν
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Μεγάλη Βρετανία – Σουηδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Λειψία – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
ΕΡΤ2Πολωνία – Βέλγιο
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
17:00
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπέρνλι
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Extra 1
|
Γουλβς – Έβερτον
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
17:00
|
Novasports News
|
Σάντερλαντ – Μπρέντφορντ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
Novasports 2HD
|
Τότεναμ – Μπόρνμουθ
|
Premier League 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Μίλγουολ – Ρέξαμ
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
18:00
|
Eurosport 2
|
US Open
|
Τένις
|
18:00
|
Eurosport 1
|
US Open
|
Τένις
|
18:00
|
Novasports 6HD
|
Γαλλία – Σλοβενία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:00
|
Novasports 4HD
|
Λετονία – Σερβία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:00
|
Novasports 1HD
|
Αλαβές - Ατλέτικο Μαδρίτης
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PreGame Show
|
Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός
|
18:15
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Κύπρος – Ελλάδα
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Βόλος ΝΠΣ – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports Premier League
|
Λιντς – Νιούκαστλ
|
Premier League 2025/26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Άουγκσμπουργκ - Μπάγερν Μονάχου
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 2HD
|
Πανσερραϊκός – ΟΦΗ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Μπολόνια – Κόμο
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πάρμα – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
20:00
|
Novasports Extra 1
|
Οβιέδο - Ρεάλ Σοσιεδάδ
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Βιτόρια Γκιμαράες – Αρούκα
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
20:15
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:30
|
Novasports Extra 3
|
Τζιρόνα – Σεβίλλη
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
20:30
|
Novasports 5HD
|
Μαυροβούνιο – Φινλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:00
|
Novasports Extra 2
|
PSV Αϊντχόφεν – Τέλσταρ
|
Eredivisie 2025/26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
Άρης – Παναιτωλικός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Αλ Οκχντούντ - Αλ Ίτιχαντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PreGame Show
|
ΑΕΛ - Κηφισιά
|
21:05
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
PostGame Show
|
Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός
|
21:15
|
Novasports 4HD
|
Τουρκία – Πορτογαλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports Start
|
Ισπανία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 6HD
|
Πολωνία – Ισραήλ
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΑΕΛ NOVIBET – Κηφισιά
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
21:30
|
Novasports Extra 4
|
Φορτούνα Ντίσελντορφ – Καρλσρούη
|
Bundesliga 2 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Πίζα – Ρόμα
|
Serie A 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Νάπολι – Κάλιαρι
|
Serie A 2025-26
|
22:30
|
Novasports 1HD
|
Ρεάλ Μαδρίτης – Μαγιόρκα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Πόρτο
|
Liga Portugal Betclic 2025-26
|
23:30
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
23:30
|
ΕΡΤ1
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
Μπάσκετ
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
03:30
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Γκόλντεν Στέιτ Βάλκιραϊς - Ουάσινγκτον Μίστικς
|
WNBA Regular Season 2025
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ