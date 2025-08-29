Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08) - Με κληρώσεις UEL και UCL και ματς Eurobasket 2025
Onsports Team 29 Αυγούστου 2025, 13:06
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08) - Με κληρώσεις UEL και UCL και ματς Eurobasket 2025

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (29/08).

Τους αντιπάλους τους στις League Phase του Europa και Conference League μαθαίνουν το μεσημέρι οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αντίστοιχα. Η κλήρωση θα είναι κοινή και θα ξεκινήσει στις 14:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Eurobasket 2025 με τη δεύτερη αγωνιστική του 1ου και του 2ου ομίλου, με μετάδοση από τα κανάλια της Nova, ενώ από τα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδοθούν παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ Γυναικών.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

ΕΡΤ2

Ολλανδία – Σερβία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:30

Novasports 4HD

Γερμανία – Σουηδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

13:30

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

13:30

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 1

Μηχανοκίνητα

14:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS1 Cambyreta 1

14:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κλήρωση League Phase

Europa League, Conference League

14:45

Novasports Start

Τουρκία – Τσεχία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS2 Nueva Alborada 1

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

16:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS3 Yerbatera 1

16:30

Novasports 4HD, ΕΡΤ1

Λιθουανία – Μαυροβούνιο

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

16:30

ΕΡΤ2

Ιαπωνία – Ταϊλάνδη

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

WRC 2025

Παραγουάη, SS4 Autodromo 1

17:00

ΑΝΤ1+

Formula 1 GP Ολλανδίας, Practice 2

Μηχανοκίνητα

18:00

Novasports Start

Εσθονία – Λετονία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:50

COSMOTE SPORT 7 HD

Αλ Χιλάλ - Αλ Ριάντ

Roshn Saudi League 2025-26

19:30

Novasports Prime

Χέρτα Βερολίνου – Έλβερσμπεργκ

Bundesliga 2 2025/26

19:30

Novasports 2HD

Νυρεμβέργη – Πάντερμπορν

Bundesliga 2 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Κρεμονέζε – Σασουόλο

Serie A 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Μέλσουνγκεν - Ράιν Νέκαρ

DAIKIN Bundesliga 2025-26

20:30

Novasports 4HD

Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

20:30

Novasports 1HD

Έλτσε – Λεβάντε

La Liga EA Sports 2025/26

21:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Αλ Τααβούν - Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26

21:15

Novasports Start

Πορτογαλία – Σερβία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 3HD

Αμβούργο - Ζανκτ Πάουλι

Bundesliga 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Λέτσε – Μίλαν

Serie A 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Λέστερ – Μπέρμιγχαμ

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:15

COSMOTE SPORT 8 HD

Ζιλ Βισέντε – Μορεϊρένσε

Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30

Novasports Prime

Βαλένθια – Χετάφε

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports 2HD

Σπόρτινγκ Χιχόν – Λεονέσα

Ποδόσφαιρο

23:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League
16 λεπτά πριν LIVE η κλήρωση Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08) - Με κληρώσεις UEL και UCL και ματς Eurobasket 2025
58 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08) - Με κληρώσεις UEL και UCL και ματς Eurobasket 2025
EUROBASKET
Νιανγκ για Γιάννη: «Τον έπαιρνα στο playstation»
2 ώρες πριν Νιανγκ για Γιάννη: «Τον έπαιρνα στο playstation»
BET
Ντέρμπι Λίβερπουλ-Άρσεναλ στην PL με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
2 ώρες πριν Ντέρμπι Λίβερπουλ-Άρσεναλ στην PL με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved