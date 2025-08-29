Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/08) - Με κληρώσεις UEL και UCL και ματς Eurobasket 2025

Onsports Team

Τους αντιπάλους τους στις League Phase του Europa και Conference League μαθαίνουν το μεσημέρι οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αντίστοιχα. Η κλήρωση θα είναι κοινή και θα ξεκινήσει στις 14:00 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στο Eurobasket 2025 με τη δεύτερη αγωνιστική του 1ου και του 2ου ομίλου, με μετάδοση από τα κανάλια της Nova, ενώ από τα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδοθούν παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος βόλεϊ Γυναικών.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: