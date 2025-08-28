Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/28) - Με ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Εθνική
Οnsports team 28 Αυγούστου 2025, 10:11
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08).

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

15:00

Novasports Start, ΕΡΤ1

Γεωργία – Ισπανία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

15:00

Novasports 4HD

Ισραήλ – Ισλανδία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

Novasports 4HD

Βέλγιο – Γαλλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:00

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

18:15

Novasports Start

Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

18:55

Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD

Κλήρωση Champions League

Ποδόσφαιρο

19:00

COSMOTE SPORT 3 HD

PreGame Show

Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός

20:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Ζυρίχη

20:00

OPEN TV

Pre Game Show

ΠΑΟΚ – Ριέκα

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός

UEFA Europa League 2025-26

20:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PreGame Show

ΑΕΚ – Άντερλεχτ

20:15

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

20:15

COSMOTE SPORT 1 HD

UEFA Champions League Show 2025-26

Εκπομπή

20:30

OPEN TV

ΠΑΟΚ – Ριέκα

UEFA Europa League 2025-26

21:00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΕΚ – Άντερλεχτ

UEFA Conference League 2025-26

21:30

Novasports Start, ΕΡΤ News

Ελλάδα – Ιταλία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

21:30

Novasports 4HD

Σλοβενία – Πολωνία

Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

PostGame Show

Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός

23:00

COSMOTE SPORT 2 HD

PostGame Show

ΑΕΚ – Άντερλεχτ

23:30

Novasports Start

Playmakers

Εκπομπή

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


