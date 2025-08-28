Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (28/28) - Με ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Εθνική
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (28/08):
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
15:00
|
Novasports Start, ΕΡΤ1
|
Γεωργία – Ισπανία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
15:00
|
Novasports 4HD
|
Ισραήλ – Ισλανδία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:00
|
Novasports 4HD
|
Βέλγιο – Γαλλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
18:15
|
Novasports Start
|
Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Κύπρος
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
18:55
|
Mega Play, COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κλήρωση Champions League
|
Ποδόσφαιρο
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
PreGame Show
|
Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός
|
20:00
|
ΕΡΤ3
|
IAAF Diamond League
|
Ζυρίχη
|
20:00
|
OPEN TV
|
Pre Game Show
|
ΠΑΟΚ – Ριέκα
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός
|
UEFA Europa League 2025-26
|
20:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PreGame Show
|
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
|
20:15
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
20:15
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
UEFA Champions League Show 2025-26
|
Εκπομπή
|
20:30
|
OPEN TV
|
ΠΑΟΚ – Ριέκα
|
UEFA Europa League 2025-26
|
21:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
|
UEFA Conference League 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start, ΕΡΤ News
|
Ελλάδα – Ιταλία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Σλοβενία – Πολωνία
|
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
PostGame Show
|
Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
PostGame Show
|
ΑΕΚ – Άντερλεχτ
|
23:30
|
Novasports Start
|
Playmakers
|
Εκπομπή
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ