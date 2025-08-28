Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (28/08) - «Νύχτα της φωτιάς» στην Ευρώπη
Οnsports team 28 Αυγούστου 2025, 09:22
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Πέμπτης (28/08).

Την πρόκρισή τους στη League Phase του Europa League και του Conference League διεκδικούν οι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, αντίστοιχα. Οι τρεις ελληνικές ομάδες δίνουν κρίσιμες ρεβάνς και όπως είναι εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για «Νύχτα της φωτιάς».

Παράλληλα, τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025 ξεκινά η Εθνική Ελλάδας και «Πρώτο βήμα η Ιταλία» για το αντιπροσωπευτικό μας «συγκρότημα» στην Κύπρο και τη Λεμεσό που φιλοξενείται ο Γ’ όμιλος.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



