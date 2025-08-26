Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League
Onsports Team 26 Αυγούστου 2025, 10:06
STORIES

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου.

Ενδιαφέροντα παιχνίδια κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

H Εθνική βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 12:00 το μεσημέρι σε έναν «τελικό» για την πρόκριση στις «16» καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Παράλληλα, πρεμιέρα στο US Open κάνει το βράδυ (μετά τις 22:00 λογικά) ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αντιμετωπίζει τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ, αλλά ο αγώνας δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Η μέρα περιλαμβάνει και παιχνίδια που θα κρίνουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Νωρίς το απόγευμα η Καϊράτ Αλμάτι αντιμετωπίζει την Σέλτικ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ το βράδυ η Μπόντο Γκλίμτ μετά το εκκωφαντικό 5-0 πηγαίνει στην έδρα της Στούρμ Γκρατς για έναν επαναληπτικό διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τέλος, η Πάφος από την Κύπρο θέλει να γράψει ιστορία στην πρώτη της παρουσία στα προκριματικά της διοργάνωσης. Στο πρώτο ματς νίκησε με 2-1 στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα και θέλει να ολοκληρώσει το θαύμα στην έδρα της.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ
10 λεπτά πριν US Open: Πρεμιέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά κόντρα στον Μουλέ
STORIES
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League
59 λεπτά πριν Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ελλάδα - Γαλλία και Champions League
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Κεντρικό θέμα στην Πορτογαλία η μεταγραφή του Ιωαννίδη - «Μιλάει με Βαγιαννίδη»
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός: Κεντρικό θέμα στην Πορτογαλία η μεταγραφή του Ιωαννίδη - «Μιλάει με Βαγιαννίδη»
ΣΠΟΡ
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική γυναικών - Η ώρα και το κανάλι
2 ώρες πριν Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ: Ραντεβού με την ιστορία για την Εθνική γυναικών - Η ώρα και το κανάλι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved