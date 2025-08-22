Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/08) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία και Βραζιλία - Ελλάδα

EUROKINISSI

Οnsports Τeam

Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.

Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: