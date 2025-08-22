Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/08) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία και Βραζιλία - Ελλάδα
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08).
Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.
Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
10:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
11:00
|
ΕΡΤ2
|
Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
11:40
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
|
14:10
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto3 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
|
15:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Moto2 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
|
15:30
|
Novasports 5HD
|
ONE Friday Fights
|
Muay Thai
|
15:30
|
ΕΡΤ2
|
Βραζιλία – Ελλάδα
|
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
|
15:55
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
MotoGP 2025
|
Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν
|
Bundesliga 2 2025/26
|
20:00
|
ΕΡΤ News
|
Ελλάδα – Ιταλία
|
Μπάσκετ
|
21:00
|
ΕΡΤ3
|
IAAF Diamond League
|
Βρυξέλλες
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Λειψία
|
Bundesliga 2025/26
|
22:00
|
Novasports Premier League
|
Γουέστ Χαμ – Τσέλσι
|
Premier League 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ντέρμπι - Μπρίστολ Σίτι
|
Sky Bet EFL Championship 2025-26
|
22:30
|
Novasports Prime
|
Μπέτις – Αλαβές
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:30
|
Novasports Start
|
Λεγανές – Κάδιθ
|
Ποδόσφαιρο
|
23:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (1ος Ημιτελικός)
|
00:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
01:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ
|
01:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2025
|
Γουίνστον-Σάλεμ (2ος Ημιτελικός)
|
02:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Τένις
|
02:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2025
|
Τένις
|
04:00
|
Novasports 6HD
|
WTA 500 2025
|
Τένις
|
04:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
NBA TV 2024-25
|
Μπάσκετ