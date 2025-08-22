Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/08) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία και Βραζιλία - Ελλάδα
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 22 Αυγούστου 2025, 10:15
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/08) - Πού θα δείτε Ελλάδα - Ιταλία και Βραζιλία - Ελλάδα

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (22/08).

Τη δεύτερη «υποχρέωσή» της στο τουρνουά Ακρόπολις δίνει την Παρασκευή (22/08) η Εθνική Ελλάδας στο μπάσκετ, η οποία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο «Telekom Center Athens». Πρώτο τζάμπολ έχει οριστεί για τις 20:00 με μετάδοση από το ERT News.

Παράλληλα, την πρώτη της «μάχη» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ Γυναικών που φιλοξενείται στην Ταϊλάνδη δίνει η Εθνική Ελλάδας, η οποία θα αντιμετωπίσει την δευτεραθλήτρια κόσμου, Βραζιλία. Πρώτο σερβίς στις 15:30 και μετάδοση από το ΕΡΤ2.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:00

ΕΡΤ2

Πουέρτο Ρίκο – Γαλλία

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

11:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:10

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

15:30

Novasports 5HD

ONE Friday Fights

Muay Thai

15:30

ΕΡΤ2

Βραζιλία – Ελλάδα

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:55

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Δοκιμές)

19:30

Novasports Prime

Έλβερσμπεργκ – Καϊζερσλάουτερν

Bundesliga 2 2025/26

20:00

ΕΡΤ News

Ελλάδα – Ιταλία

Μπάσκετ

21:00

ΕΡΤ3

IAAF Diamond League

Βρυξέλλες

21:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Λειψία

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports Premier League

Γουέστ Χαμ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ντέρμπι - Μπρίστολ Σίτι

Sky Bet EFL Championship 2025-26

22:30

Novasports Prime

Μπέτις – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

22:30

Novasports Start

Λεγανές – Κάδιθ

Ποδόσφαιρο

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (1ος Ημιτελικός)

00:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ

01:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2025

Γουίνστον-Σάλεμ (2ος Ημιτελικός)

02:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

02:30

Novasports Start

WTA 250 2025

Τένις

04:00

Novasports 6HD

WTA 500 2025

Τένις

04:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2024-25

Μπάσκετ


