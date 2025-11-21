Ομάδες

Super League: Το πρόγραμμα του Big-4 ως το τέλος του 2025 - Φουλ του ντέρμπι μέχρι τις γιορτές!
INTIME SPORTS
Onsports Team 21 Νοεμβρίου 2025, 09:23
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

H Super League επιστρέφει μετά τη διακοπή για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 κι υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις μέχρι το τέλος του 2025 – Δείτε το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού ως την Πρωτοχρονιά.

Οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκαν κι οι σύλλογοι είναι και πάλι έτοιμοι να επιστρέψουν στη δράση.

Η Super League επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο (22-23/11) και μέχρι το τέλος του έτους θα διεξαχθούν πέντε αγωνιστικές.

Το ελληνικό πρωτάθλημα επανέρχεται με «κιτρινόμαυρο» ντέρμπι ΑΕΚ – Άρης, με την «Ένωση» να έχει μπροστά της και το αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αντίστοιχα, το «τριφύλλι» θα δώσει ακόμα ένα ντέρμπι, καθώς θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα υποδεχθεί και τον Άρη στην Τούμπα, ενώ έχει και δύσκολη αποστολή στη Λιβαδειά, εκεί όπου είχε ηττηθεί με 4-1 από τον εξαιρετικό φέτος Λεβαδειακό στο Κύπελλο.

Το πιο βατό πρόγραμμα έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος το πιο δύσκολο παιχνίδι που έχει να δώσει είναι με τον Άρη στο «Κλ. Βικελίδης» κι ως εκ τούτου του παρουσιάζεται μια καλή ευκαιρία για να «χτίσει» σερί.

Αναλυτικά οι αγώνες του Big-4 τις πέντε αγωνιστικές που απομένουν μέχρι το τέλος του 2025:

11η αγωνιστική

22 Νοεμβρίου

  • 20:00 Ολυμπιακός – Ατρόμητος

23 Νοεμβρίου

  • 17:00 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός
  • 19:00 ΠΑΟΚ – Κηφισιά
  • 21:00 ΑΕΚ – Άρης

12η αγωνιστική

30 Νοεμβρίου

  • 17:00 Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
  • 19:00 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
  • 21:00 Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

13η αγωνιστική

6 Δεκεμβρίου

  • 17:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ

7 Δεκεμβρίου

  • 17:30 ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός
  • 19:30 ΠΑΟΚ - Άρης
  • 21:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος

14η αγωνιστική

14 Δεκεμβρίου

  • 17:30 Παναιτωλικός - ΑΕΚ
  • 18:00 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
  • 20:00 Άρης - Ολυμπιακός
  • 21:00 Παναθηναϊκός - Βόλος

15η αγωνιστική

20 Δεκεμβρίου

  • 20:30 Ολυμπιακός - Κηφισιά

21 Δεκεμβρίου

  • 19:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
  • 21:00 ΑΕΚ - ΟΦΗ

Η βαθμολογία (σε 10 αγώνες)

  1. Ολυμπιακός 25
  2. ΠΑΟΚ 23
  3. ΑΕΚ 22
  4. Λεβαδειακός 18
  5. Βόλος ΝΠΣ 18
  6. Παναθηναϊκός 15 -9αγ.
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 11
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 7
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6 -9αγ.
  14. Πανσερραϊκός 5


