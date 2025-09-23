Ρισόν Χολμς: Έτοιμος να κυριαρχήσει με το «καλημέρα»

Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον δρόμο της επιστροφής από την Αυστραλία και το Onsports στέκεται στην παρουσία του Ρισόν Χομς στον αγώνα με τους Adelaide 36ers.

Από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που έδωσε ο Ρισόν Χολμς και είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε, ο Αμερικανός σέντερ απέδειξε στην πράξη τους λόγους για τους οποίους ο Παναθηναϊκός κινήθηκε για την απόκτησή του.

Ο Χολμς στα λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ, στον αγώνα κόντρα στην ομάδα της Αδελαϊδας, είχε την ευκαιρία να δικαιολογήσει στον απόλυτο βαθμό όλους εκείνους που έκαναν λόγο για το τέλειο fit στην ομάδα του «τριφυλλιού», τονίζοντας ότι μπορεί να αποδειχθεί μεταγραφή κομβικότερη και από αυτή που πήγε να γίνει με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ένα από τα σημαντικότερα ερωτηματικά, αναφορικά με τη μεταγραφή του Χολμς, ήταν το κατά πόσο θα είναι σε θέση να προσαρμοστεί άμεσα και να κατανοήσει τον ευρωπαϊκό τρόπο παιχνιδιού. Αν κρίνουμε από ότι έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε από το ρεπορτάζ, αλλά και από την εικόνα του παίκτη στο φιλικό του Σίδνεϊ μάλλον δεν θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

Ο έμπειρος σέντερ αγωνίστηκε για 20:38 και είχε 14 πόντους (5/9 δίποντα, 4/6 βολές), 9 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, δείχνοντας στις περισσότερες φάσεις σε άμυνα και επίθεση απόλυτα κυριαρχικός μέσα στις δύο ρακέτες. Έβγαλε πολύ ενέργεια και το σημαντικότερο, έδειξε να είναι σε θέση να πάρει πάνω του τη θέση «5» από τη στιγμή που ο Ματίας Λεσόρ δεν είναι ακόμα έτοιμος, ο Γιούρτσεβεν θέλει τον… χρόνο του και ο Ντίνος Μήτογλου θα είναι και φέτος ένα κατά συνθήκη πεντάρι.

Οι συνεργασίες του με τον Κώστα Σλούκα αλλά και με τον Κέντρικ Ναν ήταν ένας βασικός λόγος που ο Εργκίν Αταμάν… έτριβε τα χέρια του. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που θα παίξει καταλυτικό ρόλο στην πορεία της ομάδας. Ο Χολμς είναι ένας παίκτης που δε θα κυνηγήσει να φτιάξει τις φάσεις του μόνος του, αλλά θα περιμένει από τους κοντούς της ομάδας. Για να τελειώσει είτε με «βουτιά» μετά το πικ εντ ρολ, είτε με μια alley oop πάσα, είτε με το κάτι σαν… φλότερ που έχει στο ρεπερτόριό του και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και όταν έχει στο πλευρό του γκαρντ όπως ο Σλούκας, ο Σορτς, ο Γκραντ, ο Ναν και ο Τολιόπουλος τότε είναι δεδομένο πως θα… ταϊστεί πολύ και με πολλούς τρόπους.

Στην άμυνα σίγουρα χρειάζεται ακόμα δουλειά για να μπει στην νοοτροπία της EuroLeague, αφήνοντας πίσω του όσα έζησε στο ΝΒΑ, αλλά το θέμα είναι ότι έδειξε αυτό που ξέραμε. Ότι είναι σε θέση να υπηρετήσει στο υψηλότερο επίπεδο όλες τις άμυνες. Και με αλλαγές και με hedge out, ενώ είναι αρκετά καλό και στα πλάγια βήματα.

Το μόνο που δεν είδαμε είναι την ικανότητά του να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο και να τελειώνει τις φάσεις. Ο Χολμς είναι ο παίκτης που θα πάρει το ριμπάουντ και θα τρέξει… σφαίρα τον κεντρικό διάδρομο και σε συνδυασμό με τους Όσμαν και Σορτς που ο αιφνιδιασμός είναι η… ζωή τους όλη τότε ο Παναθηναϊκός θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει πολύ μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού μέσα από το ανοικτό γήπεδο.