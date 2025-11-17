ΑΕΚ: Υποδέχεται τον Γκρεγκ Μπράουν στην Αθήνα

Onsports Team

Στην ΑΕΚ, μετά τη νίκη επί του Αμαρουσίου στο κλειστό του Αγίου Θωμά, περιμένουν την άφιξη του Γκρεγκ Μπράουν. Ο Αμερικανός φόργουορντ ενημέρωσε πως θ' αφιχθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα (17/11). Εν συνεχεία θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα ενσωματωθεί στις προπονήσεις της Ένωσης.



Ο Γκρεγκ Μπράουν αποκτήθηκε για να δώσει σημαντικές βοήθειες και ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα, ανυπομονεί να μπει στην ομάδα, λόγω των υποχρεώσεων στην Greek Basketball League και το Basketball Champions League.