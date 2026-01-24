ΚΑΕ Άρης: «Το χειρουργείο απέτυχε, το μπάσκετ παραμένει αναίσθητο»

Onsports Team

Σκληρή ανακοίνωση των «κίτρινων» για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ και τη διαιτησία – «Αν η ομάδα μας δεν έπιανε μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν αποτέλεσμα»

Έντονη αντίδραση της ΚΑΕ Άρης για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ, μετά τον αγώνα των «κίτρινων» στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Οι 46 βολές που δόθηκαν στους γηπεδούχους, τα 33 φάουλ σε βάρος της ομάδας της Θεσσαλονίκης, οι τρεις αποβολές παικτών του Άρη, ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ.

Η ανακοίνωση του Άρη:

«Όσα είδαμε στον σημερινό αγώνα Προμηθέας Βίκος Cola - ΑΡΗΣ Betsson είναι επιεικώς πρωτοφανή.

*27 βολές των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος.

*46 βολές στο τέλος, πανελλήνιο ρεκόρ για φέτος.

*33 φάουλ.

*Συστηματικός αποδεκατισμός των παικτών μας από την αρχή του αγώνα.

*Πολλαπλά ανάποδα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο, με τις σωρηδόν αποβολές και τεχνικές ποινές, τα οποία αν η ομάδα μας δεν έπιανε τόσο μεγάλη απόδοση, θα διαμόρφωναν το αποτέλεσμα.

Το χειρουργείο απέτυχε, ο ασθενής επέζησε, όμως το Ελληνικό Μπάσκετ παραμένει αναίσθητο...

Δε θα μείνουμε αδρανείς. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και δε θα αφήσουμε κανέναν να παίζει με την προσπάθεια της ομάδας μας».