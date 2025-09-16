ΑΕΚ: Μαθήματα ελληνικών με τον Πετσάρσκι - Ψάχνει την… ώθηση στη χώρα που πέτυχε ο πατέρας του

EUROKINISSI

Ο Μάρκο Πετσάρσκι μίλησε στο Onsports.gr για τον ερχομό του στην ΑΕΚ και στην Ελλάδα, όπου θα ψάξει την… ώθηση στην καριέρα του, εκεί όπου ο πατέρας του, Μίροσλαβ, έγραψε τη δική του σπουδαία ιστορία.

Ο Μάρκο Πετσάρσκι δεν είχε γεννηθεί ακόμα όταν ο πατέρας του, Μίροσλαβ, απολάμβανε το νέκταρ της επιτυχίας στην Ελλάδα. Ο Σέρβος «δέθηκε» με τη χώρα μας, έλαβε την ελληνική υπηκοότητα και συμμετείχε ως ομογενής με το όνομα «Μυλωνάς».

Ο Μίροσλαβ Πετσάρσκι κατέκτησε το Κύπελλο Κυπέλλούχων με τον Άρη το 1993 και στέφθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό το 1996. Τέσσερα χρόνια αργότερα ήρθε στη ζωή ο υιός Πετσάρσκι, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών με την ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Πετσάρσκι, κατά κάποιο τρόπο, επέλεξε να βαδίσει στα βήματα του πατέρα του κι ευελπιστεί ότι η Ελλάδα θα εξελιχθεί σε γη της Επαγγελίας. Μάλιστα, ο 25χρονος ψηλός ήρθε και θέλει να… μείνει στη χώρα μας κι ήδη έχει ξεκινήσει μαθήματα ελληνικών.

Ο Πετσάρσκι, στο πλαίσιο της Media Day της ΑΕΚ, μίλησε στο Onsports.gr, για τους στόχους που έχει η «Ένωση» κι ο ίδιος, οι οποίοι είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως παραδέχθηκε κι ο ίδιος. Επίσης, μίλησε για την αποτυχία της Σερβίας στο Eurobasket 2025 και κλήθηκε να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα: Γιάννης Αντετοκούνμπο, Λούκα Ντόντσιτς ή Νίκολα Γιόκιτς.

Η συνέντευξη του Μάρκο Πετσάρσκι στο Onsports.gr

Για τα μαθήματα ελληνικών που ξεκίνησε: «Έκανα δυο μαθήματα τις τελευταίες ημέρες, το πρώτο ήταν το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Υπάρχουν πράγματα που δεν είναι συνηθισμένα στη γλώσσα μου. Το δεύτερο ήταν πως ακούγονται όταν δύο γράμματα όταν μπουν το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι κάποια βασικά πράγματα και στη συνέχεια θα προχωρήσω με τα υπόλοιπα».

Για τις πρώτες ελληνικές λέξεις που έμαθε: «ναι είναι αυτή που φαντάζεστε, είναι ίδια και στη Σερβία. Είναι πάντα το πρώτο που μαθαίνεις (σ.σ. γέλια)».

Οι πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα: «Η ΑΕΚ είχε μια επιτυχημένη σεζόν πέρσι σε Ελλάδα κι Ευρώπη, η φετινή ομάδα βλέπω ότι μπορεί να πετύχει κάτι ανάλογο ή να τα πάει ακόμα καλύτερα. Θεωρώ ότι έχουμε λύσεις σε όλες τις θέσεις, καθώς θα επιστρέψει κι ο γκαρντ μας που βρίσκεται με την Εθνική (σ.σ. Κατσίβελης) και θα είμαστε πλήρεις. Είναι πάντως ακόμα νωρίς να μιλήσουμε, για το τι μπορούμε να πετύχουμε, καθώς δεν έχουμε δώσει ακόμα ούτε ένα επίσημο παιχνίδι, αλλά άπαντες στην ομάδα είναι αισιόδοξοι. Για το ξεκίνημα είναι σπουδαίο ότι η χημεία μας είναι σπουδαία, ήμασταν σε ταξίδι για δέκα ημέρες, δώσαμε φιλικά. Αυτό «επιτάχυνε» τη διαδικασία και θεωρώ ότι το ταλέντο είναι εδώ, η θέληση είναι εδώ κι αν τα βάλουμε όλα μαζί όταν έρθει η ώρα θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα».

Για το αν είχε την ευκαιρία να δει τη γεμάτη SUNEL Arena στο περσινό Final 4 του BCL: «Ναι κι ανυπομονώ για το πρώτο μας εντός έδρας παιχνίδι. Θα παίξουμε αύριο, αλλά είναι ένα φιλικό. Όταν ξεκινήσει η σεζόν και τα απαιτητικά παιχνίδια, κάθε παίκτης θέλει να παίζει σε τέτοια ατμόσφαιρα γιατί σου δίνει έξτρα ενέργεια και πάντα δίνει περισσότερα… Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα όταν υπέγραψα στην ΑΕΚ ήταν ότι έχει σπουδαίους οπαδούς και θα είναι πολύ καλό για εμένα ότι θα παίζω γι’ αυτούς».

Για τους προσωπικούς στόχους του σε μια χώρα που ο πατέρας του έκανε σπουδαία καριέρα: «Ήρθα σε μια ομάδα που είναι πάντα ανταγωνιστική και πάντα παλεύει για κάτι. Δεν είναι απλά μια μέτρια ομάδα και για να μπορέσω να πετύχω κι εγώ θα πρέπει να είναι παραγωγικός για την ομάδα, να βοηθήσω να παίζει καλά κι αυτό πιστεύω θα είναι μια… ώθηση για την καριέρα μου. Είμαι έτοιμος και πιστεύω ότι μπορώ να δώσω πολλά και να γίνω κομμάτι της ομάδας, κάνοντας αυτά που ξέρω καλύτερα. Όσο εξελίσσεται η ομάδα, θα εξελίσσομαι κι εγώ κι είναι κάτι που θα με ωφελήσει».

Για το πόσο τον βοηθάει ότι προπονητής της ομάδας είναι ο Ντράγκαν Σάκοτα: «Το πρώτο πράγμα που είναι θετικό για εμένα, είναι ότι πρόκειται για πολύ έμπειρο προπονητή, με πολύ μεγάλη καριέρα και ξέρει πώς να βελτιώνει τους παίκτες και να τους κάνει να φτάνουν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. Επίσης, είναι Σέρβος. Έχουμε την ίδια κουλτούρα και καταλαβαίνουμε ιδανικά ο ένας τον άλλο, οπότε όλα αυτά είναι θετικά και τα πράγματα τώρα πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι».

Για την αποτυχία της Σερβίας στο Eurobasket 2025: «Είναι μεγάλη απογοήτευση για όλη τη χώρα, αλλά έτσι έχουν πλέον τα πράγματα. Όλοι παίζουν μπάσκετ και όλοι είναι επικίνδυνοι, ειδικά όταν παίζεις ένα ματς νοκ-άουτ. Είδατε τι έπαθαν και άλλες ομάδες που αποκλείστηκαν. Είχαμε σπουδαία ομάδα και μεγάλες προσδοκίες, αλλά στο σημερινό μπάσκετ, όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι τρελό, επειδή έτσι έχουν τα πράγματα».

Για το ποιος είναι καλύτερος παίκτης: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Λούκα Ντόντσιτς ή ο Νίκολα Γιόκιτς: «Θα πω Γιόκιτς. Όλοι τους, είναι κυριαρχικοί παίκτες, με το δικό τους στυλ. Αλλά θα πω Γιόκιτς που είναι πιο γνώριμος για εμένα, είναι Σέρβος. Για εμένα είναι ο καλύτερος, όπως εσείς στην Ελλάδα λογικά θα πείτε τον Γιάννη. Αλλά σίγουρα είναι οι τρεις καλύτεροι Ευρωπαίοι παίκτες με διαφορά και όταν αγωνίζονται, λατρεύω να τους βλέπω».