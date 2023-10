Τζουντ Μπέλιγχαμ: Ο διάδοχος του Ρονάλντο στον «θρόνο» της Μαδρίτης, που έκρινε το Μπαρτσελόνα-Ρεάλ!

Το πρώτο Clasico της φετινής σεζόν στην Ισπανία βρήκε νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτης, χάρη στον απίθανο Τζουντ Μπέλιγχαμ!

Ο Άγγλος μέσος πήρε για μια ακόμα φορά από το χέρι την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι και την οδήγησε σε σπουδαία ανατροπή στο «Μονζουίκ» επί της Μπαρτσελόνα (1-2) με δύο δικά του γκολ.

Ο 20χρονος άσος ήταν ο ηγέτης της Ρεάλ μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πέρα από τα δύο γκολ είχε 92% ακρίβεια στις πάσες (45/49), 73 επαφές με τη μπάλα, 3 κερδισμένες μονομαχίες στο έδαφος και 2 κερδισμένα φάουλ.

Jude Bellingham’s game by numbers vs. Barcelona:



92% pass accuracy

73 touches

45/49 passes completed

3 ground duels won

2 fouls won

2 shots on target

2 goals



The best player in the world right now? ✨ pic.twitter.com/L6NLiHjxOM