Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ
Οnsports Τeam 20 Αυγούστου 2025, 23:03
ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ

Εύκολη ήττα 2-0 σετ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Ουίνστον - Σάλεμ από τον Γιουντσαοκέτε Μπου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ο επικεφαλής του ταμπλό στο Open στην Βόρεια Καρολίνα δεν μπήκε καλά στον αγώνα, καθώς στο πρώτο σετ υπέπεσε σε 18 αβίαστα λάθη, με αποτέλεσμα ο Κινέζος αντίπαλός του να πάρει εύκολα το προβάδισμα 6-3.

Ωστόσο, η εικόνα του Έλληνα πρωταθλητή δεν άλλαξε και στο δεύτερο σετ, όπου ο Μπου πήρε προβάδισμα 3-0 και στην συνέχεια αντέδρασε στη μείωση 4-2 από τον Στέφανο Τσιτσιπά, παίρνοντας τη νίκη 6-2.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής καλείται να στρέψει την προσοχή του στο US Open, αλλά θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις στην κακή του εκκίνηση στα παιχνίδια, δείγμα της έλλειψης αυτοπεποίθησης που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ
42 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ
CONFERENCE LEAGUE
Τραγωδία για αμυντικό της Άντερλεχτ: Πνίγηκε ο αδερφός του μία μέρα πριν το ματς με την ΑΕΚ
1 ώρα πριν Τραγωδία για αμυντικό της Άντερλεχτ: Πνίγηκε ο αδερφός του μία μέρα πριν το ματς με την ΑΕΚ
CONFERENCE LEAGUE
Χάσι: «Έμπειρη και με ποιότητα η ΑΕΚ»
2 ώρες πριν Χάσι: «Έμπειρη και με ποιότητα η ΑΕΚ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική… έδειξε τα δόντια της!
2 ώρες πριν Ελλάδα – Λετονία 104-86: Μπήκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η Εθνική… έδειξε τα δόντια της!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved