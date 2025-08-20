Στέφανος Τσιτσιπάς: Ήττα με κακή εικόνα στο Ουίνστον - Σάλεμ

Οnsports Τeam

Εύκολη ήττα 2-0 σετ γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Ουίνστον - Σάλεμ από τον Γιουντσαοκέτε Μπου και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Ο επικεφαλής του ταμπλό στο Open στην Βόρεια Καρολίνα δεν μπήκε καλά στον αγώνα, καθώς στο πρώτο σετ υπέπεσε σε 18 αβίαστα λάθη, με αποτέλεσμα ο Κινέζος αντίπαλός του να πάρει εύκολα το προβάδισμα 6-3.

Ωστόσο, η εικόνα του Έλληνα πρωταθλητή δεν άλλαξε και στο δεύτερο σετ, όπου ο Μπου πήρε προβάδισμα 3-0 και στην συνέχεια αντέδρασε στη μείωση 4-2 από τον Στέφανο Τσιτσιπά, παίρνοντας τη νίκη 6-2.

Πλέον, ο Έλληνας πρωταθλητής καλείται να στρέψει την προσοχή του στο US Open, αλλά θα πρέπει άμεσα να βρει λύσεις στην κακή του εκκίνηση στα παιχνίδια, δείγμα της έλλειψης αυτοπεποίθησης που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα.