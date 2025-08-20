Τραγωδία για αμυντικό της Άντερλεχτ: Πνίγηκε ο αδερφός του μία μέρα πριν το ματς με την ΑΕΚ

Onsports Team

Νεκρός σε παραλία της Σενεγάλης βρέθηκε ο 13χρονος αδερφός του Μούσα Εντιαγέ, ο οποίος εσπευσμένα έφυγε απ’ το Βέλγιο.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ το βράδυ της Πέμπτης (21/8), όμως το ποδόσφαιρο πέρασε σε δεύτερη μοίρα μετά την τραγική είδηση που έγινε γνωστή παραμονή του ματς. Ο αδερφός του Μούσα Εντιαγέ, αμυντικού των Βέλγων, βρέθηκε νεκρός στη Σενεγάλη. Χώρα καταγωγής του 23χρονου αριστερού μπακ.

Ο 13χρονος πιθανότατα πνίγηκε καθώς βρέθηκε σε παραλία της Αφρικανικής χώρας. Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ του Βελγίου,ο ποδοσφαιριστής αναχώρησε εσπευσμένα για την πατρίδα του προκειμένου να είναι στο πλευρό της οικογένειάς του.

Η ανακοίνωση της Άντερλεχτ αναφέρει:

«Ολόκληρος ο σύλλογος, επιθυμεί να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στον Μούσα και την οικογένειά του. Είμαστε αποφασισμένοι να τον στηρίξουμε στην αντιμετώπιση αυτού του τραγικού γεγονότος».

Ο Σενεγαλέζος μπακ ήταν βασικός στο τελευταίο ματς της Άντερλεχτ στο Conference League, όμως αυτό μικρή σημασία έχει μπροστά στην τραγωδία που «χτύπησε» την οικογένειά του.