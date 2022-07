Γιάννης Δρυμωνάκος στο Onsports: «Με ή χωρίς τους Θαλασσόλυκους, θα είμαι και φέτος σε ιστιοπλοϊκό»!

Photo: Onsports.gr / Instagram: Ioannis Drymonakos

Ο Πρωταθλητής Ευρώπης το 2008 στο Αϊντχόφεν και πιο γρήγορος Ευρωπαίος στην ιστορία των 200μ. πεταλούδα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1.54.16, πανευρωπαϊκή επίδοση και δεύτερη καλύτερη όλων των εποχών, έχει αποσυρθεί από τις πισίνες αλλά εξακολουθεί να λατρεύει το υγρό στοιχείο.

Έτσι μετά από το Dancing with the Stars, το Just the 2 Of Us και το Survivor φαίνεται πως έχει βρει το «λιμάνι» του στην εκπομπή Θαλασσόλυκοι, που φέτος διένυσε την 4η χρονιά της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Δρυμωνάκος στην συντάκτρια του Onsports.gr, Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, πλέον έχει δίπλωμα Skipper και σκοπεύει να κάνει μόνος του ιστιοπλοΐα στα πανέμορφα ελληνικά νησιά εξερευνώντας τις θάλασσες σε κάθε γωνιά της χώρας μας!

Το Spetses Classic Yacht Regatta 2022 ήταν άκρως επιτυχημένο και φέτος με το νησί του Αργοσαρωνικού να γνωρίζει έντονες ναυταθλητικές συγκινήσεις και τους λάτρεις του #SCYR2022 μεταξύ των οποίων πολλοί celebrities, εγχώριοι όπως η Βίκυ Καγιά και ο Γιάννης Δρυμωνάκος, αλλά και Χολιγουντιανοί αστέρες όπως η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάγκι Τζίλενχαλ να κατακλύζουν τα σοκάκια των Σπετσών.

Η χολιγουντιανή ηθοποιός μαζί με τον σύζυγό της Πίτερ Σάρσγκαρντ, ήρθε στην Ελλάδα για το 12ο Athens Open Air Film Festival, ενώ βρέθηκε στις μαγευτικές Σπέτσες για την προβολή της νέας της ταινίας η «Χαμένη Κόρη» και ξέκλεψε λίγο χρόνο ώστε να παρακολουθήσει την Spetses Classic Yacht Regatta 2022.

«Θάλασσα και διακοπές είναι ο ιδανικός συνδυασμός για μένα»!

Ο Γιάννης Δρυμωνάκος μίλησε αποκλειστικά στο Onsports για την διοργάνωση Spetses Classic Yacht Regatta που φέτος συμπλήρωσε τα 10 της χρόνια, για την αγάπη του για την θάλασσα και για το πως έχει αποβάλει το ανταγωνιστικό του χαρακτήρα που είχε ως πρωταθλητής κολύμβησης, ενώ αναφέρθηκε και στο αν θα συνεχιστεί ή όχι η εκπομπή Θαλασσόλυκοι.

Αρχικά ο Έλληνας πρωταθλητής στην κολύμβηση που συμμετείχε σε ηλικία 16 ετών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, ανέφερε σχετικά με την παρουσία του στις Σπέτσες:

«Εδώ και τέσσερα χρόνια, κάθε καλοκαίρι βρίσκομαι στις Σπέτσες για την Ρεγκάτα. Μάλιστα το 2019 συμμετείχα και ως αθλητής στον αγώνα. Λόγω των Θαλασσόλυκων αγάπησα την ιστιοπλοΐα. Την αγάπησα ως άθλημα και μάλιστα πλέον έχω γίνει και Skipper, αν και δεν έχω λάβει μέρος σε πολλές διοργανώσεις παρά μόνο μια φορά το 2019».

Σχετικά με το πως βλέπει την ιστιοπλοΐα και αν πηγαίνει κόντρα στον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα λόγω του παρελθόντος του στην κολύμβηση, ο Γιάννης Δρυμωνάκος σημείωσε:

«Είναι ένα μοναδικό άθλημα, είναι άλλος τρόπος ζωής που μου ταιριάζει πολύ λόγω του υγρού στοιχείου και της αγάπης μου για τη θάλασσα. Δεν πάει κόντρα στη φύση μου καθώς το βλέπω ως χόμπι έτσι μπορώ και το απολαμβάνω χωρίς να σκέφτομαι τα ρεκόρ. Θάλασσα και διακοπές είναι ο ιδανικός συνδυασμός για μένα. Πανέμορφα νησιά και πανέμορφες θάλασσες στην Ελλάδα. Ότι καλύτερο».

Παρόλα αυτά για το πως καταφέρνει να ρίχνει ταχύτητα καθώς έχει μάθει να είναι πρωταθλητής, και πως διαχειρίζεται την παρουσία άλλων ατόμων στο σκάφος, υπογράμμισε:

«Την ιστιοπλοΐα την βλέπω ως χόμπι και το συνδυάζω με τις διακοπές μου. Δεν πάω για ρεκόρ. Όταν είσαι σε ιστιοπλοϊκό το σπίτι σου είναι η θάλασσα. Και η ιστιοπλοΐα όπως η κολύμβηση είναι μοναχικό άθλημα, καθώς ζεις σε λίγα τετραγωνικά. Κοιμάσαι και ξυπνάς στη θάλασσα είναι απίστευτη εμπειρία. Φέτος το καλοκαίρι μάλιστα θα είμαι εγώ ο καπετάνιος καθώς είμαι Skipper και ανυπομονώ για κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα γίνουν οι Θαλασσόλυκοι τη νέα σεζόν, αλλά το ιστιοπλοϊκό δε θα μου λείψει για φέτος το καλοκαίρι».