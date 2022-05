Οι winners και οι losers των Final Four της Euroleague

Το 37ο Final Four στην ιστορία της Euroleague και του Κυπέλλου Πρωταθλητριών είναι αυτό που θα διεξαχθεί το διήμερο 19-21 Μαΐου στο Βελιγράδι.

Η πρώτη φορά που ο νικητής του τροπαίου καθορίστηκε με τη διαδικασία του Final Four ήταν τη σεζόν 1965-66, στο Κύπελλο Πρωταθλητριών υπό την αιγίδα της FIBA, με νικήτρια την Μιλάνο (νυν Αρμάνι), ενώ συνεχίστηκε και την επόμενη σεζόν 1966-67, με νικήτρια την Ρεάλ Μαδρίτης.

Η FIBA δεν κράτησε αυτό το φορμάτ μέχρι και τη σεζόν 1987-88 (νικήτρια η Μιλάνο), όταν το Final Four επέστρεψε και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι το 2001 το διοργάνωνε η FIBA, ενώ από το 2002 το ανέλαβε ο συνεταιρισμός της Euroleague, που είχε ξεκίνησε τη δράση της ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά στην πρώτη της διοργάνωση δεν είχε διεξάγει Final Four, αλλά play offs και ανεξάρτητους ημιτελικούς (με τη συμμετοχή της ΑΕΚ) πριν τον τελικό. Ήταν η σεζόν 2000-01, με το περίφημο σχίσμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ και την ταυτόχρονη διεξαγωγή της SuproLeague (από την FIBA), την οποία κέρδισε η Μακάμπι στον τελικό του Final Four με τον Παναθηναϊκό.

Αυτός ο τελικός είναι και ο μοναδικός χαμένος της κορυφαίας ελληνικής ομάδας στην ιστορία της σε Final Four, έχοντας 6 κατακτήσεις του τροπαίου σε 7 τελικούς και 11 συμμετοχές. Είναι η μοναδική ομάδα με ποσοστό επιτυχίας πάνω από 50% (6 στα 11). Εξαίρεση αποτελεί η μυθική Γιουγκοπλάστικα, η οποία κέρδισε το τρόπαιο και τις 3 φορές που βρέθηκε σε Final Four την τριετία (1989-1991), έχοντας στη σύνθεσή της παίκτες όπως οι Κούκοτς, Τάμπακ, Περάσοβιτς, Ράτζα, Σρετένοβιτς και Παβίσεβιτς.

Από εκεί και πέρα, όλες οι γνωστές ομάδες που πρωταγωνιστούν έχουν ποσοστό επιτυχίας κάτω του 50%. Η Μακάμπι έχει βγει νικήτρια 4 φορές σε Final four σε 12 συμμετοχές της μετρώντας 10 τελικούς, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας άλλες 4 σε 20 συμμετοχές σε μόλις 7 τελικούς, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης έχει επίσης 4 κατακτήσεις του τροπαίου σε 11 Final Four, αλλά έχει χάσει μόλις 2 τελικούς.

Η Μπαρτσελόνα, που πάει στο Βελιγράδι ως φαβορί, έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη looser ομάδα των Final Four, μιας και έχει πάει σε αυτό 15 φορές, έχει παίξει σε 7 τελικούς και έχει κερδίσει μόλις τους 2! Κακό ποσοστό έχει και ο Ολυμπιακός, ειδικά στους τελικούς. Έχει βρεθεί σε 10 Final Four, έχει περάσει 8 φορές στον τελικό, αλλά τον έχει κερδίσει μόλις 3…

Δείτε αναλυτικά τις επιδόσεις όλων των ομάδων που έχουν βρεθεί στα προηγούμενα 36 Final Four: