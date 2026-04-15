Παναθηναϊκός: Κιαπίνι και Ρόγκα έτοιμοι για τους τελικούς του βόλεϊ γυναικών κόντρα στον ΖΑΟΝ

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4) η συνέντευξη Τύπου για τη σειρά των τελικών της Volley League Γυναικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΖΑΟΝ.

O πρώτος αγώνας διεξάγεται την Πέμπτη (16/4, 19:00) και το… ανεπίσημο σερβίς δόθηκε με την επίσημη συνέντευξη Τύπου, παρουσία των προπονητών και των αρχηγών των δύο φιναλίστ της φετινής σεζόν.

Αλεσάντρο Κιαπίνι και Πέννυ Ρόγκα από την πλευρά του Παναθηναϊκού και Μπάμπης Μυτσκίδης, Κατερίνα Γιώτα από την πλευρά του ΖΑΟΝ εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι έφτασαν ως το τέλος της… διαδρομής, μίλησαν για αγώνες γιορτή και έδειξαν έτοιμοι για συναρπαστικές μάχες από τις οποίες θα προκύψει ο φετινός πρωταθλητής.

Κατερίνα Γιώτα (αρχηγός ΖΑΟΝ): «Eίναι μία ευχάριστη έκπληξη η παρουσία μας στους τελικούς. είμαστε χαρούμενοι για τη στιγμή αυτή που έχει έρθει. Για εμάς κάθε ματς είναι γιορτή, έτσι είναι εδώ και πολύ καιρό και με το ίδιο σκεπτικό προσεγγίζουμε και τους τελικούς.

Έξι μήνες πριν ήμασταν η τελευταία ομάδα που παρουσιάστηκε, καθώς εκείνη ήταν τότε η κατάταξη μας. Νομίζω ότι κανείς δεν περίμενε πως θα βρεθούμε στους τελικούς. Πραγματοποιήσαμε μία καταπληκτική πορεία, την κατάλληλη στιγμή πατήσαμε το γκάζι και φτάσαμε εδώ. Αισθάνομαι χαρά και υπερηφάνεια. Για εμάς είναι μία γιορτή, είμαστε ήδη κερδισμένες. Έχουμε σηκώσει μέσα μας το δικό μας κύπελλο και αυτό που μένει είναι να το ζήσουμε».

Πέννυ Ρόγκα (αρχηγός Παναθηναϊκού): «Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση μετά από έξι μήνες, μετά από σκληρή δουλειά. Ξέραμε εξ αρχής ότι το πρωτάθλημα θα είναι συναρπαστικό και κάθε ματς αμφίρροπο. Οι τελικοί θα είναι συναρπαστικοί, πιστεύω στην ομάδα και ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι αγώνες.

Το ότι βρισκόμαστε εδώ, το ότι έχουμε ζήσει σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος όλα αυτά με την ομάδα μου και τον προπονητή μου, μου σβήνει όλη την κούραση που έχω. Ήταν μία ονειρική χρονιά, φτάσαμε στους τελικούς, έπαιξα για πρώτη φορά στην καριέρα μου ευρωπαϊκό τελικό. Αυτή είναι η επιβράβευση για κάθε αθλητή, που θυσιάζει τα πάντα από τη ζωή του, είναι προσηλωμένος στις προπονήσεις και τους στόχους του και φτάνει να ζήσει μία σειρά τελικών».

Μπάμπης Μυτσκίδης (προπονητής ΖΑΟΝ): «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα αγωνιστούμε στους τελικούς. Πιστεύω ότι αυτό έγινε με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τις αθλήτριες και όλο τον οργανισμό. Είμαστε στους τελικούς απέναντι σε μία ομάδα που είναι φτιαγμένη για τέτοια ματς. Εμείς θέλουμε να το ζήσουμε, να το ευχαριστηθούμε και να φτάσουμε μέχρι εκεί που πάει. Θέλουμε να εξαντλήσουμε τις πιθανότητες μας και να γίνουν καλοί αγώνες.

Το πλάνο το δικό μας λειτούργησε όπως θέλαμε. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα είχαμε έναν πρώτο γύρο στον οποίο πιστεύαμε ότι θα μπορούμε να είμαστε στα πλέι-οφ. Βάσει αυτού του πλάνου κινηθήκαμε και κάναμε έναν πολύ καλό πρώτο γύρο. Κάναμε κάποια ματς που δεν ήταν καλά στη συνέχεια, αλλά όταν ξεκινήσαμε στην προημιτελική σειρά παίξαμε πολύ καλό βόλεϊ. Κάναμε μερικές αλλαγές τον Δεκέμβρη αλλά και η ομάδα ήθελε να βρει μία συνοχή. Το σημαντικό είναι ότι φτάσαμε στους τελικούς και αυτό δεν έγινε καθόλου τυχαία.

Εμείς σεβόμαστε πολύ τον Παναθηναϊκό, από εκεί και πέρα είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

Αλεσάντρο Κιαπίνι (προπονητής Παναθηναϊκού): «Πρώτα από όλα θέλω να συγχαρώ τον ΖΑΟΝ που έφτασε μέχρι τους τελικούς, αλλά και να τους συγχαρώ για τον τρόπο που έφτασαν ως εδώ. Από τον πρώτο αγώνα που δώσαμε απέναντι τους αντιληφθήκαμε την ποιότητα της ομάδας και δεν είναι τυχαίο ότι έφτασαν έως εδώ. Θέλω να συγχαρώ και την ομάδα μου που φτάσαμε έως εδώ. Θυσιάσαμε πολλά και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φτάσαμε εδώ. Ξέρουμε από τώρα ότι οι αγώνες θα είναι σκληροί, οπότε θέλουμε να προσεγγίσουμε το κάθε ματς με τον σωστό τρόπο.

Είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος για όσα έκαναν οι αθλήτριες μου στη διάρκεια της σεζόν. Κάναμε ένα μεγάλο λάθος στο ματς με τον ΠΑΟΚ και δεν μπορέσαμε να φτάσουμε στο φάιναλ φορ του κυπέλλου. Πρέπει να ξεπερνάμε όμως τις δυσκολίες, μερικές φορές μαθαίνεις περισσότερα από τις δύσκολες στιγμές».

Το πρόγραμμα των τελικών:

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00 Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ

Κυριακή 19 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30 ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Γυμναστήριο Μετς, 19.00 Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ

Κυριακή 26 Απριλίου 2026 – Τέταρτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 20.30 ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 – Πέμπτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Μετς, 21.00 Παναθηναϊκός – ΖΑΟΝ