Λούκα: «Οι τελικοί κρίνονται στις λεπτομέρειες»

Στην ποιότητα του Παναθηναϊκού αλλά και στις λεπτομέρειες στάθηκε η Βασιλική Λούκα, αναφερόμενη στους τελικούς του πρωταθλήματος που ξεκινούν την Τετάρτη (15/4).

Αθηναϊκός και Παναθηναϊκός προετοιμάζονται για τον 1ο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών. Το πρώτο τζάμπολ γίνεται την Τετάρτη (15/4, 20.30) στο κλειστό της Εργάνης με την παίκτρια του Αθηναϊκού, Βασιλική Λούκα να είναι αισιόδοξη για την ομάδα της.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ καλή ομάδα με αρκετό προσωπικό ταλέντο και ποιότητα. Οι τελικοί είναι αγώνες που κρίνονται πάντα στις λεπτομέρειες. Εμείς θα πρέπει να ελέγξουμε τον ρυθμό του παιχνιδιού από το πρώτο λεπτό και να είμαστε συνεπείς στο αγωνιστικό μας πλάνο για 40 λεπτά».