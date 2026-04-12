Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό εφήβων-νεανίδων: Με τρεις συμμετοχές η Ελλάδα

Ξεκινάει την Κυριακή του Πάσχα (12/4), με τη συμμετοχή Ελλήνων πρωταθλητών, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό εφήβων-νεανίδων (12-17/4) στο Ουζμπεκιστάν.

Η αποστολή της Ελλάδας: Πιστικοζογλου Ευστρατιος -45, Βασιουρης Κωνσταντινος -48, Σκαφιδας Γεωργιος -51, Δουκλιας Παναγιωτης -55, Ηλιοπουλος Γεωργιος -59, Ηλιαδης Ευθυμιος -63, Μαρκος Γεωργιος-Αποστολος -68, Καμακας Ιωαννης -73, Ζμπητας Γεωργιος -78, Γιαννουχιδης Πετρος +78, Καλογηρου Παρασκευη -42, Τσιτακη Ιωαννα -44, Σεφερη Χαρικλεια -46, Ασημακη Λαμπρινη-Αννα -49, Μιχαιλιδη Κωνσταντινα -52, Βαμβακακη Ελευθερια -55, Δαγκλη Μαργαριτα -59, Μαστοροδημου Παναγιωτα -63, Νιακου Μελινα -68, Πραματιωτη Ελενη +68.

Οι Ελληνες πρωταθλητές θα έχουν την καθοδήγηση του ο ομοσπονδιακού τεχνικού Μπεχζαντ Χοντανταντ, καθώς και των προπονητών Σαββα Θεοχαρη, Αλβανιδη Αθανασιο, Κανταρα Νικολαο, ενώ επικεφαλής της ομάδας είναι ο Παλτογλου Θεοχαρης.

Την πρώτη ημέρα των αγώνων θα αγωνιστούν οι Πέτρος Γιαννουχίδης, Μαργαρίτα Δαγκλή και Χαρίκλεια Σεφέρη.