Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό εφήβων-νεανίδων: Με τρεις συμμετοχές η Ελλάδα
Οnsports team 12 Απριλίου 2026, 07:43
Ξεκινάει την Κυριακή του Πάσχα (12/4), με τη συμμετοχή Ελλήνων πρωταθλητών, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό εφήβων-νεανίδων (12-17/4) στο Ουζμπεκιστάν.

Η αποστολή της Ελλάδας: Πιστικοζογλου Ευστρατιος -45, Βασιουρης Κωνσταντινος -48, Σκαφιδας Γεωργιος -51, Δουκλιας Παναγιωτης -55, Ηλιοπουλος Γεωργιος -59, Ηλιαδης Ευθυμιος -63, Μαρκος Γεωργιος-Αποστολος -68, Καμακας Ιωαννης -73, Ζμπητας Γεωργιος -78, Γιαννουχιδης Πετρος +78, Καλογηρου Παρασκευη -42, Τσιτακη Ιωαννα -44, Σεφερη Χαρικλεια -46, Ασημακη Λαμπρινη-Αννα -49, Μιχαιλιδη Κωνσταντινα -52, Βαμβακακη Ελευθερια -55, Δαγκλη Μαργαριτα -59, Μαστοροδημου Παναγιωτα -63, Νιακου Μελινα -68, Πραματιωτη Ελενη +68. 

Οι Ελληνες πρωταθλητές θα έχουν την καθοδήγηση του ο ομοσπονδιακού τεχνικού Μπεχζαντ Χοντανταντ, καθώς και των προπονητών Σαββα Θεοχαρη, Αλβανιδη Αθανασιο, Κανταρα Νικολαο, ενώ επικεφαλής της ομάδας είναι ο Παλτογλου Θεοχαρης. 

Την πρώτη ημέρα των αγώνων θα αγωνιστούν οι Πέτρος Γιαννουχίδης, Μαργαρίτα Δαγκλή και Χαρίκλεια Σεφέρη. 



