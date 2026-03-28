Πόλο: «Έπεσε» μαχόμενος ο Παναθηναϊκός στην Κροατία

Onsports Team

Μεγάλος άτυχος ο Παναθηναϊκός στο πόλο ανδρών, καθώς αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Euro Cup. Οι «πράσινοι» ήρθαν ισόπαλοι στην έδρα της Γιαντράν Σπλιτ με 19-19 και σε συνδυασμό με την ήττα τους με 1 γκολ διαφορά στην Αθήνα, αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση.

Το «τριφύλλι» έκανε εξαιρετική προσπάθεια και σε μεγάλη διάρκεια του αγώνα είχε σκορ πρόκριση με προβαδίσματα μεγαλύτερα του 1 γκολ. Η Γιαντράν με την ποιότητά της δεν έχανε επαφή στο σκορ και κατάφερνε να ισοφαρίσει σε αρκετές περιπτώσεις.

Στο τέλος της αναμέτρησης, η ελληνική ομάδα ήταν μπροστά στο σκορ. Όμως έκανε λάθος επιλογή σε επίθεση με παίκτη παραπάνω και στα 10’’ δέχτηκε την ισοφάριση που στέλνει τους Κροάτες στα ημιτελικά.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της παρουσίας του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, έχει θετικό πρόσημο. Όμως μένει η πικρία πως το «τριφύλλι» αποκλείστηκε χωρίς να είναι χειρότερο σε κανένα από τα δύο ματς, με γκολ στις τελευταίες φάσεις.

Τα οκτάλεπτα: 4-7, 6-5, 5-5, 4-2

ΓΙΑΝΤΡΑΝ ΣΠΛΙΤ (Γιούρε Μαρέλια): Μπίγιατς, Μάτκοβιτς 3, Μάρινιτς Κράγκιτς 7, Ράνταν, Μπούτιτς 3, Πεϊκοβιτς, Τσούρκοβιτς, Ζόβιτς, Μπερεχούλακ 3, Νέμετ, Φάτοβιτς 3, Ντούζεβιτς, Τσέλαρ, Σκέγιτς

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Μάζης): Ουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης 5, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης, Κουρούβανης 1, Νικολαϊδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 6, Κοπελιάδης 1, Μπανίτσεβιτς 1, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης