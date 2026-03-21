Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Εκπληκτικό παγκόσμιο ρεκόρ ο Εχάμερ

Onsports Team

Ο Ελβετός αθλητής συγκέντρωσε 6.670 και σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στο Τορούν, το οποίο κρατούσε από το 2012.

Ο Σίμον Εχάμερ είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από τους αγώνες του με τον Μίλτο Τεντόγλου στο μήκος. Ο Ελβετός αθλητής όμως, είναι εξαιρετικός και στο έπταθλο. Το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τορούν.

Το ρεκόρ κρατούσε από το 2012 και το είχε ο Άστον Ίτον. Ο Εχάμερ ήταν εκπληκτικός σε όλα τα αθλήματα. 6.69 στα 60μ., άλμα στα 8.15μ στο μήκος. Στη σφαιροβολία έφτασε τα 14.87μ, ενώ στο ύψος πέρασε τα 2.02μ. Στα 60μ εμπόδια με 7.52 σημείωσε την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο έπταθλο, ενώ στο επί κοντώ ανέβηκε στα 5.30μ. Στα 1000 μέτρα, τερμάτισε σε 2:41.04.

Έτσι, ολοκλήρωσε τις προσπάθειές του με 6.670 βαθμούς. Ξεπερνώντας το 6.645 του Ίτον.