Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Ιστορική επίδοση από τον Εχάμερ στο έπταθλο!
Onsports team 21 Μαρτίου 2026, 20:25
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου: Ιστορική επίδοση από τον Εχάμερ στο έπταθλο!

Η απίστευτη επίδοση του Ελβετού αθλητή, Σιμόν Εχάμερ στα 60μ μετ' εμποδίων του επτάθλου, ξεχώρισε από την πρωινή δράση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου, που διεξάγεται (20-22/3) στο Τορούν.

Ο Εχάμερ διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε 7,52 δευτερόλεπτα, σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο που έχει καταγραφεί ποτέ σε αυτό το αγώνισμα σε επτάθλο.

Ο Ελβετός αθλητής, ο οποίος είχε αποσυρθεί από το δέκαθλο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στο Τόκιο, ακολούθησε έναν υπέροχο αγώνα άλματος επί κοντώ, κερδίζοντας με άλμα 5,30μ. Προηγείται στο έπταθλο με 5.808 βαθμούς πριν από τα 1.000 μέτρα, το τελευταίο από τα επτά αγωνίσματα το βράδυ του Σαββάτου.

Έπταθλο - 60μ. (Α)| Φοβερή κούρσα από τον Ελβετό Σίμον Εχάμερ



