Τραγωδία στον αθλητισμό: Νεκρός στα 27 του Ολυμπιονίκης του διάθλου

Θλίψη έχει προκαλέσει στον παγκόσμιο αθλητισμό ο αιφνίδιος θάνατος του 27χρονου Λιθουανού αθλητή του διάθλου, Linas Banys, ο οποίος είχε συμμετάσχει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022 στο Πεκίνο.

Η είδηση έγινε γνωστή την Παρασκευή (20 Μαρτίου), με τη Lithuanian Biathlon Federation να ανακοινώνει επίσημα τον θάνατό του, προκαλώντας σοκ στην αθλητική κοινότητα.

Σε επίσημη δήλωσή της, η ομοσπονδία ανέφερε ότι η απώλεια του νεαρού αθλητή αιφνιδίασε την οικογένεια του διάθλου στη Λιθουανία. Ο Μπάνις είχε εκπροσωπήσει τη χώρα του όχι μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε τρία Παγκόσμια Πρωταθλήματα και σε διοργανώσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στην καριέρα του είχε κατακτήσει και τον τίτλο του εθνικού πρωταθλητή, με τον ίδιο είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2024.

Μετά την ανακοίνωση, πλήθος χρηστών στα social media έσπευσαν να εκφράσουν τη θλίψη τους. «Ήταν πάντα ένας από τους αγαπημένους μου αθλητές, με απίστευτα γρήγορη σκοποβολή. Θα λείψει πολύ», ανέφερε ένας χρήστης. Άλλοι έγραψαν: «Απίστευτο. Αναπαύσου εν ειρήνη» και «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2022, ο Μπάνις συμμετείχε στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας 4x7,5 χιλιομέτρων, όπου η ομάδα της Λιθουανίας κατέλαβε την 14η θέση.