Volley League: Πρώτος και καλύτερος στα play off ο Παναθηναϊκός - Με Ολυμπιακό στα ημιτελικά

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, επικράτησε με 3-0 σετ στην Καλαμάτα 80' και ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της Volley League ως πρώτος.

Ο Παναθηναϊκός με πρωταγωνιστές τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο και τον Μπρέουνινγκ Νίλσεν και όπλο το σερβίς που του απέφερε 10 άσσους νίκησε την Καλαμάτα 80 Affidea 3-0 σετ στο κλειστό γυμναστήριο της Παραλίας και τερμάτισε στην πρώτη θέση στην κανονική περίοδο έχοντας πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς.

Στους ημιτελικούς και στις 3 νίκες ο Παναθηναϊκος θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ. και ο Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων θα υποδεχτεί τον Π.Α.Ο.Κ.

Η Καλαμάτα 80 Affidea έπαιξε με τη... φωτιά αλλά μετά την ήττα και της Κηφισιάς από τον Μίλωνα, κρατήθηκε μέσα στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-7 μαζί με τον ΟΦΗ και τον Πανιώνιο. Είναι μία συνολική επιτυχία για τους Μεσσήνιους που απέφυγαν τις περιπέτειες και θα παίξουν με τον Πανιώνιο για την 6η θέση καθώς την 5η έχει σχεδόν κλειδώσει ο ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός κατακτά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο για 10η φορά από τη σεζόν 1990-91 που καθιερώθηκαν τα πλέι οφ και 3η συνεχόμενη.

Στο 1ο σετ η Καλαμάτα προηγήθηκε 13-9 του Παναθηναϊκού αλλά η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου με την είσοδο του Χαράλαμπου Ανδρεόπουλου στη θέση του Γιάντσουκ κατάφερε να ισορροπήσει τον αγώνα και να περάσει στην αντεπίθεση. Ισοφάρισε 13-13 με σερί 4-0 απο το σερβίς του Νίλσεν ενώ με νέο σερί 4-0 πάλι με το σερβίς του Νίλσεν στην επόμενη περιστροφή ο Παναθηναϊκός ξέφυγε 19-24 και με επίθεση του Δανού έκανε το 20-25 για το 0-1.

Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός είχε συνέχεια το προβάδισμα και δεν απειλήθηκε. Στο 7-7 του 2ου σετ ήταν η σειρά του Πρωτοψάλτη να «πυροβολήσει» από τα 9 μέτρα για το 7-13 που παγιώθηκε μέχρι το τέλος του σετ όταν ο Νίλσεν έκανε πάρτυ και έκλεισε το σετ 19-25 με προσωπικές ενέργειες.

Στο 3ο σετ η Καλαμάτα το πάλεψε για να πάρει το σετ που θα την κρατούσε στον αγώνα αλλά μετά το 15-15 έσπασαν οι αντοχές. Οι γηπεδούχοι έκαναν λάθη και η χαριστική βολή από Πρωτοψάλτη, Νίλσεν, Ανδρεόπουλο που έκαναν το 20-25 και το 0-3 δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη νίκη και στην πρωτιά.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 20-25) σε 88'

Α.Ο. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Άκης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 1 (1/2 επ.), Μάρκου 6 (5/17 επ., 1 μπλοκ), Λίσον 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Κοβάσεβιτς 4 (4/10 επ., 53% υπ. - 16% άριστες), Κρικ 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Χόρβαθ 6 (5/13 επ., 1 άσσος, 27% υπ. - 18% άριστες) / Ντάκουρης (λ, 29% υπ. - 14% άριστες), Καούνης (λ), Δαλακούρας, Πετσιάς, Μανωλάκης, Παύλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (4/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Γιάντσουκ, Νίλσεν 23 (16/25 επ., 5 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/6 επ., 1 άσσος), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 8 (6/13 επ., 2 άσσοι, 61% υπ. - 22% άριστες) / Χανδρινός (λ, 67% υπ. - 56% άριστες), Ανδρεόπουλος 14 (11/15 επ., 3 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες).