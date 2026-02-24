Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι αριθμοί και τα γεγονότα

Οnsports Team

Οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Milano / Cortina 2026 πέρασαν στην ιστορία, παραδίδοντας τη... σκυτάλη στις Γαλλικές Άλπεις, που θα διοργανώσουν τους επόμενους Αγώνες το 2030.

Έχοντας φόντο τις ιταλικές Άλπεις, ήταν μία διοργάνωση που συνδύασε την παράδοση με την καινοτομία, καταρρίπτοντας μοναδικά ρεκόρ και θέτοντας νέα ορόσημα.

Δεν ξεχώρισε μόνο για τις κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις και τις εμφανίσεις νέων αγωνισμάτων.

Από τις ιστορικές πρωτιές εθνών που δεν είχαν ανέβει ποτέ ξανά στο βάθρο, μέχρι τη συμμετοχή των πιο έμπειρων και των πιο νεαρών αθλητών, οι 25οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 πρόσφεραν μοναδικές στιγμές.

Αυτοί είναι οι αριθμοί και τα γεγονότα που χαρακτήρισαν αυτή την κορυφαία χειμερινή αθλητική γιορτή στον κόσμο:

Διάρκεια: 19 ημέρες αγωνιστικής δράσης (6 - 22 Φεβρουαρίου 2026).

Αθλητές: 2.880 συμμετέχοντες σε 8 αθλήματα και 116 αγωνίσματα μεταλλίων.

Νέα Αθλήματα: Το ορειβατικό σκι (ski mountaineering) έκανε το ντεμπούτο του με 3 αγωνίσματα, ενώ μπήκαν πέντε νέες κατηγορίες σε αθλήματα που ήδη υπήρχαν.

Ισότητα Φύλων: Οι πλέον ισορροπημένοι αγώνες στην ιστορία, με τις γυναίκες να αποτελούν το 47% των αθλητών.

Μετάλλια: Η Νορβηγία κατέκτησε τα περισσότερα μετάλλια (41): 18 χρυσά, 12 ασημέβνια και 11 χάλκινα.

Ρεκόρ και Επιδόσεις

Παγκόσμια και Ολυμπιακά Ρεκόρ: Σημειώθηκαν 9 Ολυμπιακά ρεκόρ και 1 παγκόσμιο (Ζάντρα Βελζέμπερ, πατινάζ ταχύτητας 500μ.).

Ηλικιακά Ορόσημα:

Μεγαλύτερη σε ηλικία: Η Σιλβάνα Τιριντζότι (Ελβετία, Κέρλινγκ) έγινε η γηραιότερη κάτοχος μεταλλίου σε Χειμερινούς Αγώνες (46 ετών).

Νεότερη σε ηλικία: Η Τσόι Γκάον (Νότια Κορέα, σνόουμπορντ) κέρδισε χρυσό στα 17 της χρόνια.

Ιστορικές Πρωτιές για Κράτη

Πρώτα μετάλλια: Η Βραζιλία (χρυσό στο αλπικό σκι) και η Γεωργία (ασημένιο στο καλλιτεχνικό πατινάζ) κέρδισαν τα πρώτα τους μετάλλια σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς.

Πρώτες συμμετοχές: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπενίν και η Γουινέα-Μπισάου εκπροσωπήθηκαν για πρώτη φορά.

Βιωσιμότητα και Περιβάλλον

Υποδομές: Το 85% των χώρων ήταν ήδη υπάρχουσες ή προσωρινές εγκαταστάσεις.

Ενέργεια: Σχεδόν το 100% των χώρων τροφοδοτήθηκε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οικονομία: Επαναχρησιμοποιήθηκαν 24.000 αντικείμενα από τους Αγώνες «Παρίσι 2024», ενώ το Ολυμπιακό Χωριό θα μετατραπεί σε φοιτητικές και προσιτές κατοικίες.

Σημαντικές Στιγμές

Το πρώτο χρυσό των Αγώνων κέρδισε η Ελβετία (Φράντο φον Άλμεν).

Το τελευταίο χρυσό κατέκτησαν οι ΗΠΑ στο χόκεϊ επί πάγου ανδρών, επικρατώντας στον τελικό 2-1 του Καναδά και ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλοπάτι το βάθρου μετά από 46 χρόνια (από το 1980).

Η Ελλάδα

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στους Αγώνες με πέντε αθλητές/τριες. Αυτά είναι τα αποτελέσματά τους, όπως αναφέρει η ΕΟΕ:

Απόστολος Αγγέλης: 92η θέση (Σπριντ Δρόμων Αντοχής, Κλασική Τεχνική) και 80η θέση (10km Ελεύθερη Τεχνική).

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου: 86η θέση (10km Ελεύθερη Τεχνική) και 26η θέση (Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική).

Νεφέλη Τίτα: 100ή θέση (10km Ελεύθερη Τεχνική) και 26η θέση (Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερη Τεχνική).

Μαρία Τσιοβόλου: 60ή θέση (Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση - Run 1), 52η θέση (Run 2) και 53η θέση (συνολική κατάταξη Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης). Στην Τεχνική Κατάβαση (Run 1) είχε αποκλεισμό (DSQ).

Αλέξανδρος Γκιννής: Δεν τερμάτισε (DNF) στην Τεχνική Κατάβαση (Run 1).