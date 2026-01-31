Ομάδες

Volley League: Συνέχισαν με νίκες Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 23:59
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

«Πράσινοι» και «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν αλλά επικράτησαν απέναντι σε Κηφισιά και Καλαμάτα αντίστοιχα – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η Κηφισιά και η Καλαμάτα «ζόρισαν» αρκετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στις αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής της Volley League ανδρών. Οι αιώνιοι βρήκαν τον τρόπο να πάρουν τις νίκες και τα «τρίποντα» επικρατώντας με 3-1 και 3-0 σετ αντίστοιχα.

Οι «πράσινοι» έχασαν το πρώτο σετ απ' την Κηφισιά, όμως στη συνέχεια ανέβασαν «στροφές» και πήραν τα τρία επόμενα σετ με σχετική άνεση, πιάνοντας ξανά τον Μίλωνα στην κορυφή της βαθμολογίας, λίγες ημέρες πριν απ' το μεταξύ τους παιχνίδι.

Ο δε Ολυμπιακός, δυσκολεύτηκε πολύ στα πρώτα δύο σετ με την Καλαμάτα τα οποία πήρε οριακά (26-24 και 29-27), ενώ πήρε πιο εύκολα το τρίτο με 25-20 και «καθάρισε» τη νίκη.

Volley League - 13η αγωνιστική

Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Πανιώνιος - Μίλων 1-3 (18-25, 17-25, 25-22, 22-25)

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 80 3-0 (26-24, 29-27, 25-20)

Παναθηναϊκός - ΑΟΠ Κηφισιάς 3-1 (19-25, 25-17, 25-15, 27-21)

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

19:00 Φλοίσβος - Φοίνικας Σύρου

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίλωνας 34-13 31

Παναθηναϊκός 35-15 31

ΠΑΟΚ 31-17 26

Ολυμπιακός 30-20 26

ΟΦΗ 26-20 20

Πανιώνιος 21-29 14

Καλαμάτα 80 17-29 13

Φοίνικας Σύρου 14-27 12

Κηφισιά 13-33 9

Φλοίσβος 12-30 7



