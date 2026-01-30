Συγκινήθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς μετά τον θρίαμβο επί του Σίνερ

Onsports Team

Η πρόκριση στον τελικό του Αυστραλιανού Open μετά από το συγκλονιστικό ματς με τον Σίνερ, «λύγισε» τον σπουδαίο Σέρβο τενίστα.

Εκπληκτικός ημιτελικός. Τένις υψηλού επιπέδου. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βροντοφώναξε πως είναι ακόμη εδώ και όποιος τολμήσει να αμφισβητήσει τα σκήπτρα του «βασιλιά», θα το πληρώσει. Όπως έγινε με τον Σίνερ, μετά από συγκλονιστικό αγώνα και 3-2 για τον «Νόλε».

Το πρωί της Κυριακής (1/2 10:30) θα αντιμετωπίσει τον Αλκαράθ κυνηγώντας ένα ακόμη θαύμα, απ’ αυτά που η κλάση του μας έχει χαρίσει. Ο Τζόκοβιτς είναι πλέον ο μεγαλύτερος σε ηλικία που προκρίθηκε σε τελικό στο Grand Slam της Μελβούρνης.

38 ετών και 255 ημερών πλέον, αλλά σαν το… παλιό καλό κρασί. Μάλιστα, μόλις τελείωσε ο σπουδαίος αγώνας, ο Σέρβος όταν επέστρεψε στον πάγκο του «λύγισε» από την έντονη συγκίνηση της στιγμής και την αποθέωση που βίωνε απ’ το κοινό της Μελβούρνης.