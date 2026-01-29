Παναθηναϊκός: Sold out ο ημιτελικός με τον Ερυθρό Αστέρα

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. ανακοίνωσε ότι «εξαφανίστηκαν» όλα τα εισιτήρια για τον πρώτο προημιτελικό του Challenge Cup, κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Ένα ακόμα μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού για την ομάδα βόλει του Παναθηναϊκού και ο κόσμος αναμένεται να δώσει βροντερό παρών... κατακλείζοντας το κλειστό του Μετς, με τη διοίκηση της ομάδας να ανακοινώνει sold out.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει ότι εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τον σημερινό (29/1, 17:30) εντός έδρας αγώνα της γυναικείας ομάδας βόλεϊ κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.