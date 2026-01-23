Australian Open: H Οσάκα εξόργισε την Κίρτσεα και ζήτησε συγγνώμη

Οnsports Τeam

Η Ναόμι Οσάκα ζήτησε συγγνώμη για την «ασεβή συμπεριφορά» της προς τη Σοράνα Κιρστέα κατά τη συνέντευξη που έδωσε μετά τον αγώνα για το αυστραλιανό Όπεν.

Αφού κέρδισε με 6-3, 4-6, 6-2 την Κιρστέα στον δεύτερο γύρο του Αυστραλιανού Όπεν, η χαμογελαστή Οσάκα κατευθύνθηκε προς το φιλέ για να ολοκληρώσει τις τυπικές διαδικασίες μετά τον αγώνα. Ωστόσο, η Κιρστέα της έδωσε μια σύντομη χειραψία.

Όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη στο γήπεδο τι χρειάστηκε για να νικήσει την Κιρστέα, η Οσάκα απάντησε: «Προφανώς πολλά come on (έλα) που την εκνεύρισαν».

Ο δημοσιογράφος ρώτησε στη συνέχεια αν η Κιρστέα παραπονέθηκε επειδή άκουσε την Osaka να προσπαθεί να ενθαρρύνει τον εαυτό της μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σερβίς της Ρουμάνας.

«Νομίζω ότι ναι, αλλά θα μπορούσε να με ρωτήσει. Λυπάμαι», απάντησε η πρώην νούμερο ένα στον κόσμο.

«Είναι μια σπουδαία παίκτρια. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο της Αυστραλιανό Όπεν, οπότε λυπάμαι που θύμωσε».

Αργότερα, η Οσάκα ζήτησε συγγνώμη για ορισμένα από τα σχόλιά της μετά τον αγώνα προς την Κιρστέα , η οποία αποσύρεται από το τένις στο τέλος της σεζόν 2026, μετά από 20 χρόνια στο WTA Tour.

«Είμαι λίγο μπερδεμένη. Υποθέτω ότι τα συναισθήματά της ήταν πολύ έντονα. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη», είπε η τέσσερις φορές νικήτρια Grand Slam.

«Νομίζω ότι τα πρώτα πράγματα που είπα στο γήπεδο ήταν ασεβή. Δεν μου αρέσει να προσβάλω ανθρώπους. Δεν είναι αυτό που κάνω».

Πάντως, η Κιρστέα είπε ότι δεν υπήρχε κάποια διαμάχη μεταξύ της ίδιας και της Οσάκα. «Ήταν απλώς μια πεντάλεπτη ανταλλαγή μεταξύ δύο παικτριών που βρίσκονται σε περιοδεία εδώ και πολύ καιρό. Παραμένει μεταξύ μας», δήλωσε η 35χρονη τενίστρια.