Australian Open: Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε με νίκη την προσπάθεια για το 25ο Grand Slam
Onsports Team 19 Ιανουαρίου 2026, 19:38
ΣΠΟΡ

Australian Open: Ο Τζόκοβιτς ξεκίνησε με νίκη την προσπάθεια για το 25ο Grand Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ξεκίνησε την προσπάθειά του να κατακτήσει τον 25ο τίτλο Grand Slam με νίκη (6-3, 6-2, 6-2) επί του Ισπανού Πέδρο Μαρτίνεθ στον πρώτο γύρο του Australian Open τη Δευτέρα.

Ο Σέρβος θρύλος εξαφάνισε τις ανησυχίες που υπήρχαν πριν από το τουρνουά για την φυσική του κατάσταση με μια λαμπερή εμφάνιση.

O 38χρονος «Νόλε» δεν συμμετείχε στην προετοιμασία της Αδελαΐδας και διέκοψε την προπόνηση την Κυριακή, αλλά στην πρώτη του αναμέτρηση στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς δεν δυσκολεύτηκε να σφραγίσει την 100ή νίκη του στην Αυστραλία.

Ένα σχετικά δύσκολο ξεκίνημα εναντίον του αντιπάλου του, τον οποίο αντιμετώπισε για πρώτη φορά, μετατράπηκε σε μια συνηθισμένη προπόνηση όταν ο Τζόκοβιτς πήρε τον έλεγχο και δεν χαλάρωσε ποτέ την λαβή του στην Rod Laver Arena, για να πάρει το πρώτο σετ. Παρά το γεγονός ότι έπαιξε τελευταία φορά τον Νοέμβριο, όταν κατάκτησε τον 101ο τίτλο της καριέρας του στην Αθήνα, ο Τζόκοβιτς ήταν απολύτως συγκεντρωμένος και σταθερός.

Την ώρα που τα φώτα της δημοσιότητας έχουν στραφεί κυρίως στον περυσινό πρωταθλητή της Μελβούρνης, Γιάνικ Σίνερ και τον νούμερο ένα στον κόσμο, Κάρλος Αλκαράθ, ο Τζόκοβιτς υπενθύμισε στο δίδυμο την απειλή του παίζοντας εξαιρετικό τένις.



