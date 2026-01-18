Volley League Γυναικών: Εύκολα «διπλά» οι αιώνιο, στο tie break ο Πανιώνιος τον ΠΑΟΚ

Onsports Team

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του πρωταθλήματος, μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην έδρα του Ηλυσιακού 3-1 σετ και συνεχίζει στην κορυφή της Volley League Γυναικών μετά και την 14η αγωνιστική. Στο -2 ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 στην έδρα του Μίλωνα.

Ο Πανιώνιος πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 στο tie break σε ένα συναρπαστικό ματς.

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΖΑΟΝ - ΑΕΚ 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14)

Άρης - ΑΟ Θήρας 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26)

Μαρκόπουλο - Θέτις 3-2 (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13)

Ηλυσιακός - Παναθηναϊκός 1-3 (20-25, 09-25, 25-23, 25-27)

Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12)

Μίλων - Ολυμπιακός 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 42-11 38

Ολυμπιακός 39-13 36

Πανιώνιος 35-19 30

ΠΑΟΚ 31-23 25

ΖΑΟΝ 29-26 24

ΑΟ Θήρας 31-21 24 -13αγ.

ΑΕΚ 29-25 22

Θέτις Βούλας 26-36 15

Μίλωνας 17-32 12 -13αγ.

Μαρκόπουλο 17-37 10

Άρης 10-37 7

Ηλυσιακός 12-38 6