Volley League Γυναικών: Εύκολα «διπλά» οι αιώνιο, στο tie break ο Πανιώνιος τον ΠΑΟΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία του πρωταθλήματος, μετά την ολοκλήρωση της 14ης αγωνιστικής.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην έδρα του Ηλυσιακού 3-1 σετ και συνεχίζει στην κορυφή της Volley League Γυναικών μετά και την 14η αγωνιστική. Στο -2 ο Ολυμπιακός που νίκησε 3-0 στην έδρα του Μίλωνα.
Ο Πανιώνιος πήρε το ντέρμπι της αγωνιστικής κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-2 στο tie break σε ένα συναρπαστικό ματς.
VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ – 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΖΑΟΝ - ΑΕΚ 3-2 (20-25, 25-16, 27-25, 19-25, 16-14)
Άρης - ΑΟ Θήρας 1-3 (25-22, 21-25, 16-25, 24-26)
Μαρκόπουλο - Θέτις 3-2 (25-20, 20-25, 20-25, 25-17, 15-13)
Ηλυσιακός - Παναθηναϊκός 1-3 (20-25, 09-25, 25-23, 25-27)
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ 3-2 (25-23, 25-27, 26-28, 25-17, 15-12)
Μίλων - Ολυμπιακός 0-3 (16-25, 19-25, 20-25)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.
Παναθηναϊκός 42-11 38
Ολυμπιακός 39-13 36
Πανιώνιος 35-19 30
ΠΑΟΚ 31-23 25
ΖΑΟΝ 29-26 24
ΑΟ Θήρας 31-21 24 -13αγ.
ΑΕΚ 29-25 22
Θέτις Βούλας 26-36 15
Μίλωνας 17-32 12 -13αγ.
Μαρκόπουλο 17-37 10
Άρης 10-37 7
Ηλυσιακός 12-38 6