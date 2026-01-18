Volley League: Ο ΟΦΗ έβαλε τέλος στο αήττητο του Μίλωνα

Onsports Team

Η ομάδα της Κρήτης επικράτησε του Μίλωνα 3-0 σετ, στην έκπληξη της αγωνιστικής.

Ο ΟΦΗ δημιούργησε την έκπληξη του πρωταθλήματος στη Volley League των Ανδρών, υποχρεώνοντας τον πρωτοπόρο Μίλωνα στην πρώτη ήττα του στο πρωτάθλημα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής.

Με εξαιρετικές επιδόσεις σε σερβίς (10 άσοι) και μπλοκ (31), τον Μιχαήλοβιτς να πετυχαίνει 16 πόντους και MVP τον Συναδινό, οι Ηρακλειώτες επικράτησαν με το εμφατικό 3-0 (27-25, 25-22, 25-23) σε 87 λεπτά αγώνα απέναντι στην ομάδα της Νέας Σμύρνης.

ΟΦΗ (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 9 (6/13 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 25% υπ. – 19% άριστες), Μολίνα 12 (8/21 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 50% υπ. – 19% άριστες), Μιχαήλοβιτς 16 (10/20 επ., 6 άσσοι), Βαϊόπουλος 9 (4/8 επ., 5 μπλοκ), Σταθέλος 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 6 (2/3 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 48% υπ. – 24% άριστες), Ρουμελιωτάκης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 3 (3/5 επ.), Χερ 3 (1/1 επ., 2 μπλοκ), Πετρέας 9 (7/7 επ., 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 18 (10/29 επ., 8 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 10 (7/12 επ., 3 άσσοι, 32% υπ. – 5% άριστες), Πολουγιάν 5 (4/14 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 25% άριστες) / Βελούδης (λ, 44% υπ. – 6% άριστες), Μαντελίδης 4 (3/5 επ., 1 άσσος, 38% υπ. – 25% άριστες).