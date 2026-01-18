Ομάδες

Χάντμπολ: Καθοριστικό βήμα πρόκρισης για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο European Cup
Onsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 18:39
ΣΠΟΡ

Χάντμπολ: Καθοριστικό βήμα πρόκρισης για τις γυναίκες του ΠΑΟΚ στο European Cup

Ο «δικέφαλος» επικράτησε 37-26 της Μαδέιρα στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα και πάει με σημαντικό πλεονέκτημα στη ρεβάνς.

Το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του European Cup γυναικών έκανε ο ΠΑΟΚ, επικρατώντας με 37-26 (18-14 ημ.) της Μαδέιρα στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων. Η ελληνική ομάδα δημιούργησε σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς, που θα διεξαχθεί στις 24 Ιανουαρίου στη Φούνσαλ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα οι φιλοξενούμενες προηγήθηκαν με μικρές διαφορές, όμως ο ΠΑΟΚ ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του, πήρε τον έλεγχο και άνοιξε τη διαφορά έως το τελικό +11. Πρώτες σκόρερ για τις «ασπρόμαυρες» ήταν οι Γκάτζιου και Πρέμοβιτς με 8 γκολ η καθεμία, ενώ η Ανδρίτσου πρόσθεσε 6.

ΠΑΟΚ (Πελεκίδης): Τσικνάκη, Κερλίδη, Τροχίδου Χ., Τροχίδου Ελ. 2, Μεντεσίδου 4, Γκάτζιου 8, Θεοδοσοπούλου, Ολζόβα, Σεβδίλη 4, Ανδρίτσου 6, Γκρμπάσεβιτς 1, Πρέμοβιτς 8, Σελεμίδου, Κουλούρη 1, Μπουράτο 3, Μιλόγεβιτς.

ΜΑΔΕΪΡΑ (Λουίζ): Χόις, Νασιμέντο 2, Ροντρίγκεζ 1, Ράμος, Μπάρος, Μάρκι 4, Φερέιρα 1, Βισεντίνι 2, Καμπράλ, Ντουάρτε 5, Ασενσάο 7, Ντουάρτε, Σούζα 2, Ινγκάλα 2.



