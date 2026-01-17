Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο: Πρεμιέρα με Τουρκία η Ελλάδα στη Β’ φάση – Η ώρα και το κανάλι

INTIME SPORTS

Η Εθνική αντιμετωπίζει την Τουρκία στην πρεμιέρα της Β’ φάσης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο, το οποίο διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει ένα, θεωρητικά τουλάχιστον, βατό παιχνίδι πριν από το ντέρμπι κορυφής με την Ιταλία.

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί δίχως τον αρχηγό Ντίνο Γενηδουνιά, ο οποίος αποβλήθηκε στο ματς με την Κροατία και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων. Επίσης, μετά τον Σάκη Κεχαγιά, τον οποίο αντιμετώπισε στον αγώνα με τη Γεωργία, η «γαλανόλευκη» θα βρει απέναντί της ακόμη έναν Ελληνα προπονητή, αφού στο «τιμόνι» της εθνικής Τουρκίας βρίσκεται ο Κώστας Λούδης, με συνεργάτη του τον Βαγγέλη Πάτρα.

Η ελληνική ομάδα μεταφέρει τις νίκες που πέτυχε επί Γεωργίας και Κροατίας και έτσι εκκινεί ως επικεφαλής του ΣΤ’ ομίλου με έξι βαθμούς, όσους και η Ιταλία. Οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας θα προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης και θα διεκδικήσουν τα μετάλλια, οπότε η Εθνική πρέπει να νικήσει Τουρκία, Ρουμανία κι ενδιάμεσα να πάρει τουλάχιστον ένα βαθμό στο ντέρμπι της Δευτέρας (19/1) με τους Ιταλούς. Σε περίπτωση ήττας, το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα πρέπει να περιμένει την τελευταία αγωνιστική (Τετάρτη 21/1) και την αναμέτρηση των «σετεμπέλο» με την Κροατία, για να μάθει αν θα πάρει το εισιτήριο για την τετράδα.

Η παράδοση στα ματς με την Τουρκία είναι άκρως ευνοϊκή για την Ελλάδα, η οποία μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Το Ελλάδα – Τουρκία είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (17/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η βαθμολογία

Ελλάδα 6 Ιταλία 6 Κροατία 3 Ρουμανία 3 Τουρκία 0 Γεωργία 0

Το πρόγραμμα

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ιταλία

19:00 Ελλάδα - Τουρκία

21:30 Κροατία - Ρουμανία

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

16:30 Γεωργία - Ρουμανία

19:00 Κροατία - Τουρκία

21:30 Ελλάδα - Ιταλία

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου