Australian Open: Οι αντίπαλοι Σάκκαρη και Τσιτσιπά στον πρώτο γύρο

Οnsports Team

Έγιναν γνωστοί οι αντίπαλοι που θα αντιμετωπίσουν Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς στο Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον Ιάπωνα, Σιντάρο Μοσιζούκι (No 112 στον κόσμο), στην πρεμιέρα του στο Australian Open, τον οποίο αντιμετώπισε πρόσφατα και στο United Cup στο Περθ.

Ο Ελληνας πρωταθλητής αν επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και πάρει τη νίκη θα συναντήσει στο β' γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ και τον Τόμας Μάχατς, όπως προέκυψε από την κλήρωση του πρώτου Grand Slam της χρονιάς.

Στο μεταξύ με τη Γαλλίδα Λεόλια Ζανζάν (Νο 101 στην παγκόσμια κατάταξη) θα αναμετρηθεί η Μαρία Σάκκαρη στον 1ο γύρο του τουρνουά της Μελβούρνης.

Αν επικρατήσει τότε στο δεύτερο γύρο πιθανότατα θα παίξει με την Μίρα Αντρέεβα, Νο 8 στον κόσμο, που κάνει πρεμιέρα κόντρα στην Ντόνα Βέκιτς.

Το Australian Open θα διεξαχθεί το διάστημα 18 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου στη Μελβούρνη.