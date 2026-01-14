Ομάδες

Η Σάκκαρη κέρδισε τον Αλκαράθ στο 1 point Slam - Εκατομμυριούχος ένας ερασιτέχνης!
Οnsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 16:36
ΣΠΟΡ

Η Σάκκαρη κέρδισε τον Αλκαράθ στο 1 point Slam - Εκατομμυριούχος ένας ερασιτέχνης!

Η Μαρία Σάκκαρη σημείωσε νίκη απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ στο 1 Point Slam, που διοργανώνεται στο πλαίσιο του Australian Open και προσφέρει έπαθλο 1 εκατομμύριο δολάρια. Έκανε την έκπληξη ο ερασιτέχνης Τζόρνταν Σμιθ.

Το 1 Point Slam αποτελεί μια πρωτότυπη διοργάνωση, όπου κάθε αναμέτρηση κρίνεται σε έναν μόνο πόντο, στοιχείο που αυξάνει τα περιθώρια έκπληξης.

Όπως και έγινε, σε ένα event όπου συμμετέχουν επαγγελματίες και ερασιτέχνες, άνδρες και γυναίκες, σε μικτά παιχνίδια.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε σε έναν από τους μικτούς αγώνες της ημέρας απέναντι στον κορυφαίο τενίστα της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ. Ο Ισπανός επιχείρησε να τελειώσει έναν συναρπαστικό πόντο με drop shot, ωστόσο το χτύπημά του κατέληξε στο φιλέ.

Η Σάκκαρη το πανηγύρισε έξαλλα, ωστόσο δεν κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος, καθώς ηττήθηκε από την Τζοάνα Γκάρλαντ, Νο117 της κατάταξης η οποία έφτασε στον τελικό κόντρα στον Ερασιτέχνη, Τζόρνταν Σμιθ.

Μάλιστα, ο Αυστραλός ήταν ο νικητής του 1 Point Slam και πήρε το 1 εκατομμύριο δολάρια!



