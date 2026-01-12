Ομάδες

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός στην Αδελαΐδα από Κασάτκινα
EPA/MATT TURNER, ΑΜΠΕ
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 12:59
ΣΠΟΡ

Μαρία Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός στην Αδελαΐδα από Κασάτκινα

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 52 της παγκόσμιας κατάταξης, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του διεθνούς τουρνουά που φιλοξενείται στην Αδελαΐδα και λειτουργεί ως «προπομπός» του Australian Open.

Στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών ηττήθηκε από την Αυστραλή Ντάρια Κασάτκινα (Νο 48 στον κόσμο) με 7-6(2), 6-4, αποχαιρετώντας πρόωρα το τουρνουά.

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα αμφίρροπο και χαρακτηρίστηκε από έξι χαμένα σερβίς εκατέρωθεν έως το 5-5. Στο σημείο αυτό, οι δύο τενίστριες έδωσαν εντυπωσιακή μάχη, με την Κασάτκινα να πετυχαίνει νέο break και να παίρνει προβάδισμα με 6-5. Ωστόσο, η Σάκκαρη αντέδρασε άμεσα, «απαντώντας με το ίδιο νόμισμα», και με το όγδοο break του σετ ισοφάρισε σε 6-6. Στο tie break, η Αυστραλή αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, εκμεταλλεύτηκε τα τέσσερα χαμένα σερβίς της Ελληνίδας και κατέκτησε το πρώτο σετ μετά από μία ώρα και δέκα λεπτά.

Στο δεύτερο σετ, η Κασάτκινα μπήκε πιο αποφασισμένη, «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη στο δεύτερο game και προηγήθηκε γρήγορα με 3-0. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, όμως, αντέδρασε δυναμικά, πέτυχε break, μείωσε σε 3-2 και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς της για να ισοφαρίσει σε 3-3. Η αντεπίθεσή της συνεχίστηκε με νέο break, που της έδωσε προβάδισμα 4-3, ωστόσο η Κασάτκινα απάντησε άμεσα, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Στα κρίσιμα σημεία, η Αυστραλή υπερασπίστηκε το σερβίς της, προηγήθηκε με 5-4 και με νέο break έκλεισε το σετ και τον αγώνα με 6-4, μετά από 45 λεπτά.



