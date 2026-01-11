Μαρία Σάκκαρη: Πρεμιέρα στην Αδελαΐδα κόντρα στην Κασάτκινα - Η ώρα και το κανάλι

EPA/RICHARD WAINWRIGHT, ΑΜΠΕ

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκινάει τη Δευτέρα (12/01) την πορεία της στο τουρνουά της Αδελαΐδας (WTA 500), στο τελευταίο της σταθμό πριν από το Australian Open (18/1-1/2).

Η 30χρονη Ελληνίδα, Νο.51 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο τη Ντάρια Κασάτκινα (Νο.40), με τον αγώνα τους να ξεκινά στις 10:00 το πρωί και να μεταδίδεται από το Novasports 6.

Η 28χρονη Ρωσίδα, η οποία από πέρυσι εκπροσωπεί την Αυστραλία, προηγείται στο head-to-head με 4-1, αν και οι δύο τενίστριες δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωπες από το 2022.

Η νικήτρια της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, Νο.10 στον κόσμο, σε έναν αγώνα που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η Σάκκαρη ξεκινάει λοιπόν την προετοιμασία της για το πρώτο Grand Slam της χρονιάς με μία δυνατή δοκιμασία από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.