Τένις: Το σήκωσε και πάλι στο Μπρίσμπεν η Σαμπαλένκα - Το πρώτο τρόπαιο του 2026
EPA/DAVE HUNT, ΑΜΠΕ
Οnsports Τeam 11 Ιανουαρίου 2026, 14:18
ΣΠΟΡ

Η Αρίνα Σαμπαλένκα μπήκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα αγωνιστική σεζόν, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο για το 2026 στο Μπρίσμπεν.

Η κορυφαία τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε της Μάρτα Κόστγιουκ με straight sets, 6-4, 6-3, σε αγώνα διάρκειας 78 λεπτών, και σήκωσε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο του Brisbane International (WTA 500).

Η Λευκορωσίδα επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία της στα αυστραλιανά κορτ, καθώς έχει γνωρίσει την ήττα μόλις δύο φορές στους τελευταίους 40 αγώνες που έχει δώσει στη χώρα.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία, η Σαμπαλένκα έφτασε τους 22 τίτλους καριέρας και δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει με αξιώσεις και το τρόπαιο του Australian Open, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 18 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, όπου συγκαταλέγεται στα μεγάλα, αν όχι το απόλυτο, φαβορί.

Από την άλλη πλευρά, η Μάρτα Κόστγιουκ μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο, ωστόσο η εξαιρετική της πορεία στο τουρνουά του Μπρίσμπεν θα της επιτρέψει να επιστρέψει από τη Δευτέρα (12/01) στο Top 20 της παγκόσμιας κατάταξης, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ανοδική της πορεία στο γυναικείο τένις.

Διατήρησε τα σκήπτρα της στο Μπρίσμπεν η Σαμπαλένκα



