Τσιτσιπάς: «Δώρο ότι παίζω χωρίς πόνους»

EPA/RICHARD WAINWRIGHT, ΑΜΠΕ

Onsports Team

Η Εθνική Ελλάδας έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του United Cup, όπου εκεί την περίμεναν οι ΗΠΑ για να προκριθούν στα ημιτελικά χάρη στη νίκη των Κόκο Γκοφ και Κρίστιαν Χάρισον με 4-6, 6-4, 10-8, επί των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη στο μεικτό διπλό.

Νωρίτερα, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε πάρει τη νίκη επί του Τέιλορ Φριτς (6-4, 7-5), μια νίκη που αποτέλεσε την πρώτη του Top-10 μετά από περισσότερους από 18 μήνες.

«Το μεγαλύτερο δώρο είναι ότι παίζω χωρίς πόνο» δήλωσε ο 27χρονος Έλληνας τενίστας που παρέμεινε αήττητος (3-0) στα μονά στο United Cup.

Αρχικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε για τη νίκη του επί του Τέιλορ Φριτς: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τη νίκη. Δεν ήταν εύκολο να μπω στο ματς. Είχα λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα και τέτοιοι αγώνες σε δοκιμάζουν στο απόλυτο. Απέναντι σε παίκτες που είναι σταθεροί για μήνες, δοκιμάζεσαι με τον πιο σκληρό και έντονο τρόπο. Ο Τέιλορ είναι ένας από αυτούς. Ήξερα μπαίνοντας στο court ότι έπρεπε να έχω τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση».

Για να προσθέσει: «Δεν μπορούσα να αποσυνδεθώ ούτε για ένα λεπτό και το κατάφερα αυτό εξαιρετικά. Η συγκέντρωσή μου ήταν εκεί. Προσπαθούσα να διαβάσω το παιχνίδι, να καταλάβω τα μοτίβα που άρχισε να χτίζει και να τα αποφύγω. Έπαιξα το παιχνίδι μου, πολύ επιθετικό τένις. Σε αρκετά σημεία κυριάρχησα από τη βασική γραμμή και ήμουν πολύ σταθερός στις ανταλλαγές. Αυτή είναι μια από εκείνες τις νίκες που προσθέτουν αυτοπεποίθηση».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη Μαρία Σάκκαρη: «Μίλησα με τη Μαρία. Είμαι πολύ υπερήφανος για εκείνη, τα πήγε εξαιρετικά. Χαίρομαι που μοιράστηκα το court μαζί της. Χτίζουμε ένα πολύ καλό δίδυμο. Σε κάθε ματς διπλού καταλαβαίνουμε κάτι καινούργιο για τα παιχνίδια μας. Δένουμε καλά και κάθε φορά παίρνουμε feedback για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε ακόμη καλύτερα».

Για τον αποκλεισμό της εθνικής από τις ΗΠΑ, ο Έλληνας τενίστας απάντησε: «Προφανώς πονάει να χάνεις και να μην παίρνεις την πρόκριση για το Σίδνεϊ, αλλά το βλέπω ως μια μεγαλύτερη ευκαιρία να εξελιχθούμε, να το χρησιμοποιήσουμε θετικά και – ελπίζω – να επιστρέψουμε του χρόνου με περισσότερη πείνα».

Για να καταλήξει αναφερόμενος στα προβλήματα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησαν: «Μέχρι στιγμής όλα είναι καλά. Είναι εξαιρετικό feedback να ξέρεις ότι δεν νιώθεις πόνους ή ενοχλήσεις. Είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που μπορώ να απολαμβάνω το τένις καθημερινά, χωρίς πόνο. Η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Είχα καιρό να το νιώσω αυτό. Το να παίζεις χωρίς πόνο σου δίνει χαρά, ικανοποίηση και διάθεση να επιστρέψεις στην προπόνηση. Όταν έχεις περάσει τόσο πολύ πόνο, ειδικά στη μέση, αποθαρρύνεσαι εύκολα. Το να μπορώ να παίζω έτσι αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο δώρο».