Τσιτσιπάς: «Είμαστε Έλληνες, είμαστε μαχητές» - Πού και πότε θα δείτε το United Cup

Το πρόγραμμα του United Cup, στο οποίο θα συμμετέχουν ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με ξεκάθαρη διάθεση, εμπειρία και πίστη στις δυνατότητές του, έστειλε το μήνυμα ότι το 2026 μπορεί να αποτελέσει χρονιά επανεκκίνησης τόσο για τον ίδιο όσο και για το ελληνικό τένις συνολικά, θέλοντας ο ίδιος να ξαναγίνει πρωταγωνιστής στο κορυφαίο επίπεδο.

Ανυπομονώντας να αγωνιστεί στο Περθ, στο United Cup αποκάλυψε την «μεγαλύτερη ευχή του για το 2026»

Ο πρώην Νο. 3 στον κόσμο θα ηγηθεί της Εθνικής Ομάδας μαζί με τη Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά. Έχοντας αντιμετωπίσει έναν τραυματισμό στην πλάτη στο δεύτερο μισό της σεζόν του 2025 και δεν αγωνίστηκε ξανά αφού έπαιξε δύο αγώνες στα μονά για την Ελλάδα στο Davis Cup τον Σεπτέμβριο.

Αποχώρησε για να επικεντρωθεί στην αποθεραπεία και τώρα δήλωσε ότι αισθάνεται ξεκούραστος και ανανεωμένος στο Περθ, όπου προετοιμάζεται να εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα.

«Πέρασα λίγο χρόνο αναρρώνοντας. Έλειπα από τα γήπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Τσιτσιπάς την Πρωτοχρονιά (1/1) στη συνέντευξη Τύπου πριν από το τουρνουά.

«Τα τελευταία τρία ή τέσσερα τουρνουά της σεζόν μετά βίας άντεξα. Ήταν λοιπόν σημαντικό να προσπαθήσω να βρω κάτι που θα με επαναφέρει υγιή.

Έκανα όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έκανα όλα τα απαραίτητα βήματα για να αποκατασταθώ και να επιστρέψω σε αυτό που θυμάμαι να βρίσκομαι. Μέχρι στιγμής, νομίζω ότι μου δίνει εξαιρετική ανατροφοδότηση, γνωρίζοντας ότι έκανα όλη την προετοιμασία μου χωρίς πόνο, χωρίς καμία ενόχληση. Ελπίζω απλώς να παραμείνει έτσι και να μπορέσω να το πετύχω ξεκινώντας από το United Cup και ελπίζω για τη σεζόν του 2026».

Ο 27χρονος, 12 φορές πρωταθλητής σε επίπεδο τουρνουά, προσπαθεί να επιστρέψει ξανά πρωταγωνιστής:

«Αυτό που με ενθουσιάζει περισσότερο είναι να προσπαθήσω να δω την πραγματική μου προπόνηση που έχω κάνει τις τελευταίες δύο εβδομάδες και πώς αυτή ανταποκρίνεται και στην πλάτη μου, επειδή η μεγαλύτερη ανησυχία μου ήταν: μπορώ πραγματικά να ολοκληρώσω έναν αγώνα;» είπε. «Αυτό ήταν που περνούσε από το μυαλό μου τους τελευταίους έξι έως οκτώ μήνες. Σκεφτόμουν συνεχώς: "Αν κερδίσω έναν αγώνα, θα μπορώ να επιστρέψω την επόμενη μέρα και να παίξω έναν άλλο αγώνα χωρίς πόνο;"».

Και συνέχισε:

«Φοβήθηκα πολύ μετά την ήττα μου στο US Open με την πλάτη μου, επειδή δεν μπορούσα να περπατήσω για δύο μέρες. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, αρχίζεις να επανεξετάζεις το μέλλον της καριέρας σου. Ελπίζω απλώς το 2026 να μην φέρει τίποτα από αυτά. Πήγα να επισκεφτώ έναν από τους καλύτερους αθλητίατρους στον κόσμο και μέχρι στιγμής υπόσχεται να με θεραπεύσει. Ελπίζω αυτό να παραμείνει και για το 2026. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή μου για το 2026, να τελειώσω τους αγώνες και να μην χρειάζεται να σκέφτομαι κανένα πρόβλημα σχετικά με την πλάτη μου».

Το πρόγραμμα του United Cup

Ο πρώτος αντίπαλος του Tσιτσιπά για το 2026 θα είναι ο Σιντάρο Μοσιζούκι (2/1, 13:00). Θα ακολουθήσει μετά από μια συνάντηση «βαρέων βαρών» WTA μεταξύ της Μαρία Σάκκαρη και της Ναόμι Οσάκα (2/1-11:00), ενώ η ομάδα Ελλάδας και η ομάδα Ιαπωνίας θα αναμετρηθούν εν συνεχεία στο μικτό διπλό στη RAC Arena.

Τη Δευτέρα (5/1) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία, με τον Τσιτσιπά να παίζει στις 11.00 με τον Μπιλ Χάρις και τη Σάκκαρη να μονομαχεί με τη Ραντουκάνου αμέσως μετά, πριν πέσει η αυλαία με το διπλό.

Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

«Έχουμε παίξει εδώ πολλές φορές. Το Περθ φαίνεται σαν να γίνεται σιγά σιγά μέρος μιας από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας», είπε ο Τσιτσιπάς. «Χαίρομαι που επιστρέψαμε. Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσει η σεζόν. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή, ειλικρινά.

Ελπίζω πραγματικά ότι κάθε ένας από τους συμπαίκτες μας είναι έτοιμος και προετοιμασμένος για πόλεμο. Πάμε δυνατά. Είμαστε μαχητές. Είμαστε Έλληνες, οπότε θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο».

Ο Τσιτσιπάς μίλησε επίσης για την ανανέωση της συνεργασίας του στο μικτό διπλό με τη Μαρία Σάκκαρη, η οποία ήταν η ίδια πρώην παίκτρια Νο. 3 στο απλό στον κόσμο:

«Δεν θα μπορούσα να ζητήσω καλύτερη παρτενέρ για να παίξω μικτό διπλό», είπε. «Γνωρίζω τη Μαρία εδώ και πολύ καιρό. Νιώθω ότι οι αγώνες μας στο μικτό διπλό έχουν χτίσει πολλή εμπιστοσύνη και σιγουριά σε ό,τι είμαστε καλοί και σε ό,τι δεν είμαστε τόσο καλοί. Προφανώς υπάρχει ένα αντάλλαγμα. Γνωρίζουμε τα δυνατά μας σημεία. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το είδος πληροφοριών για να προσπαθήσουμε να βρούμε την καλύτερη στρατηγική και σχέδιο στο διπλό όποτε έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε.

Στην πραγματικότητα είχαμε τόσες πολλές καταπληκτικές επιστροφές, αλλά και εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων. Σκεπτόμενος αυτά, πριν από 15 χρόνια δεν θα φανταζόμουν ποτέ τον εαυτό μου σε μια τέτοια κατάσταση όπου θα μπορούσα να βρίσκομαι στην κορυφή του παιχνιδιού που αγαπώ περισσότερο με την αντίστοιχη γυναίκα από τη χώρα μου».