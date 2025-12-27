Μιχάλης Ζαμπίδης: «Βόμβα» από Iron Mike! Επιστροφή 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του

Instagram

Onsports Team

Με μία ανάρτηση στο Instagram, ο θρύλος της ελληνικής μαχητικής σκηνής γνωστοποίησε πως ετοιμάζεται για comeback έπειτα από δέκα χρόνια, προκαλώντας αίσθηση και ενθουσιασμό στους φίλους του αθλήματος.

Με τη φράση «ο θρύλος ξυπνά», ο 45χρονος Iron Mike έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στους εκατομμύρια θαυμαστές του, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Στη λεζάντα του βίντεο που ανάρτησε αρκέστηκε στη λέξη «Comeback», ενώ ολοκλήρωσε την ανάρτηση με το αινιγματικό «…μείνετε συντονισμένοι…», αφήνοντας ανοιχτό το τοπίο γύρω από την επιστροφή του.

Ο Ζαμπίδης θεωρείται ο GOAT του ελληνικού kickboxing και ένας από τους κορυφαίους αθλητές παγκοσμίως στην ιστορία του αθλήματος. Η είδηση της επιστροφής του, ακόμη και χωρίς λεπτομέρειες, αποτελεί ήδη «βόμβα» στον χώρο του ελληνικού αθλητισμού και αναμένεται να απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα.

Θυμίζουμε πως η τελευταία του εμφάνιση στο kickboxing ήταν τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ, όταν νίκησε τον Στιβ Μόξον από την Αυστραλία μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο και αποθεώθηκε από το κοινό. Αργότερα, το 2019, είχε δώσει αγώνα πυγμαχίας στη Γερμανία, όπου επίσης πανηγύρισε τη νίκη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το comeback του Μιχάλη Ζαμπίδη αναμένονται σύντομα, με τον ίδιο να υπόσχεται εξελίξεις και να καλεί το κοινό να μείνει συντονισμένο.