Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τελικός Super Cup στο βόλεϊ μετά από 16 χρόνια!

Τελικός «αιωνίων» Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο βόλεϊ ανδρών έπειτα από 16 χρόνια είναι πλέον γεγονός.

Λίγες μόλις ώρες μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Super Cup γυναικών, όπου ο Πανιώνιος έγραψε ιστορία επικρατώντας με 3-2 του Ολυμπιακού, η ΕΣΑΠ έδωσε τη σκυτάλη στους άνδρες, ανακοινώνοντας μια σπουδαία αναμέτρηση.

Η διοργανώτρια αρχή, με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12), γνωστοποίησε ότι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα τεθούν αντιμέτωποι στον 13ο τελικό του Super Cup βόλεϊ ανδρών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, στο κλειστό γυμναστήριο του Μαρκόπουλου.

Στον μεγάλο τελικό, οι πρωταθλητές Ελλάδας «πράσινοι» θα κοντραριστούν με τους Κυπελλούχους «ερυθρόλευκους», σε μια αναμέτρηση υψηλής έντασης και ιστορικής σημασίας. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που οι δύο «αιώνιοι» θα συναντηθούν σε τελικό Super Cup, με την πρώτη και μοναδική έως σήμερα να έχει διεξαχθεί στις 15 Οκτωβρίου 2010 στη Σαντορίνη, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 3-1 σετ.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«H ΕΣΑΠ ανακοινώνει πως το Σούπερ Καπ 2025 μεταξύ του πρωταθλητή 2024-25 Παναθηναϊκού Α.Ο. και του κυπελλούχου 2024-25 Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026.

Ο αγώνας προγραμματίστηκε στις 18:00, θα μεταδοθεί απ’ ευθείας από την τηλεόραση της ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ και θα διεξαχθεί με τα προβλεπόμενα μέτρα Ειδικής Διαχείρισης.

Η "ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ"

1997: Άρης Α.Σ. (πρωταθλητής)

2000: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2004: Ηρακλής (κυπελλούχος)

2005: Ηρακλής (νταμπλούχος)

2006: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2007: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2008: Ηρακλής (πρωταθλητής)

2010: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (πρωταθλητής)

2021: Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ (κυπελλούχος)

2022: Παναθηναϊκός Α.Ο. (πρωταθλητής)

2023: ΠΑΟΚ (κυπελλούχος)

2024: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. (νταμπλούχος)

*Σε παρένθεση τι τίτλο είχε η ομάδα που πήρε το Σούπερ Καπ

ΟΙ MVP

2004: - Ματαιώθηκε η βράβευση λόγω επεισοδίων

2005: Μάριος Γκιούρδας (Ηρακλής)

2006: Αμαράλ Ντάντε (Παναθηναϊκός)

2007: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2008: Πλάμεν Κονσταντίνοφ (Ηρακλής)

2010: Δημήτρης Τζούριτς (Ολυμπιακός)

2021: Δημήτρης Τζούριτς (Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ)

2022: Φερνάντο Ερνάντεζ (Παναθηναϊκός Α.Ο.)

2023: Αξέλ Τρούχτσεφ (Π.Α.Ο.Κ.)

2024: Ντράγκαν Τράβιτσα (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ)

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ

04/10/1997: Βόλος : Άρης - Ολυμπιακός 3-0 (15-11, 15-6, 15-8)

07/10/2000: Θεσσαλονίκη: Ολυμπιακός - Ηρακλής 3-1 (20-25, 25-19, 25-23, 26-24)

22/10/2004: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-1 (26-24, 25-14, 18-25, 25-20)

02/10/2005: Λαμία : Ηρακλής - Ολυμπιακός 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

11/09/2006: Λαμία : Παναθηναϊκός - Ηρακλής 3-0 (25-21, 25-21, 25-18)

24/09/2007: Θεσσαλονίκη: Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (25-20, 19-25, 25-23, 20-25, 15-11)

05/10/2008: Λάρισα : Ηρακλής - Παναθηναϊκός 3-2 (16-25, 25-20, 16-25, 25-16, 15-13)

15/10/2010: Σαντορίνη: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 3-1 (18-25, 25-15, 25-21, 25-18)

22/12/2021: Ρόδος: Ολυμπιακός - Α.Ο.Φοίνικας ΟΝΕΧ 0-3 (23-25, 25-27, 27-29)

04/01/2023: Ηράκλειο Κρήτης: Παναθηναϊκός - Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-20, 32-34, 25-19, 25-22)

24/01/2024: Ρέντης: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. - Π.Α.Ο.Κ. 2-3 (25-27 25-21 20-25 25-18 12-15)

05/02/2025: Π.Φάληρο: Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ - Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων 3-1 (29-27, 20-25, 25-20, 25-21)».