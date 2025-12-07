Χάντμπολ: Στην κορυφή η ΑΕΚ πριν το ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού

Onsports Team

Η Ένωση επικράτησε 33-24 του Ιωνικού Ν.Φ. και περιμένει το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα στο Καματερό του τυπικά γηπεδούχου Ιωνικού Ν.Φ. με 33-24 και παραμένει στην κορυφή της Handball Premier, εν αναμονή του ντέρμπι της Δευτέρας (8/12) μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού. Ο Αθηναϊκός νίκησε 31-29 στη Νάουσα τον Ζαφειράκη και έπιασε στην τέταρτη θέση τον Ιωνικό, ενώ αποφασιστικό βήμα παραμονής στην κατηγορία έκαναν τα Βριλήσσια, που επικράτησαν 32-31 της Δράμας. Σπουδαίο «διπλό» πανηγύρισε τέλος ο ΓΑΣ Κιλκίς στο Αργος επί του Διομήδη με 28-26.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής:

Ιωνικός Ν.Φ.-AEK 24-33

Διομήδης Αργους-ΓΑΣ Κιλκίς 26-28

ΕΣΝ Βριλησσίων-Δράμα 1986 32-31

Ζαφειράκης Νάουσας-Αθηναϊκός 29-31

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 08/12

ΑΣΕ Δούκα-Φέρωνας Βέροιας 12/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΕΚ 20

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -10αγ.

ΠΑΟΚ 18

Ιωνικός Ν.Φ. 15

Αθηναϊκός 13

Ζαφειράκης Νάουσας 11

ΓΑΣ Κιλκίς 10

Διομήδης Άργους 8

Δράμα 1986 6 -10αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 5

ΑΣΕ Δούκα 5

Φέρωνας Βέροιας 1