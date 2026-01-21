ΝΒΑ: «Μια ανάσα από τους Νετς ο Αντετοκούνμπο»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με τον Μπράντον Ρόμπινσον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πολύ κοντά στους Μπρούκλιν Νετς το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το σίριαλ της μετακίνησης ή όχι του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς καλά κρατεί μ τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον Μπράντον Ρόμπινσον, το περασμένο καλοκαίρι ο «Greek Freak» βρέθηκε πολύ κοντά στους Μπρούκλιν Νετς. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως μίλησε με έναν παίκτη που έχει περάσει από τους Νετς και τα «Ελάφια» και του έκανε γνωστό πως ο Γιάννης ήταν πολύ κοντά στο να γίνει Trade.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως ο οργανισμός συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Αντετοκούνμπο. Βέβαια, σημείωσε πως το καλοκαίρι, ένας άνθρωπος από τους Νετς του ανέφερε ότι η ομάδα δε θα προχωρήσει σε κάποια μεγάλη κίνηση πριν το καλοκαίρι του 2026.