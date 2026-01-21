Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΝΒΑ: «Μια ανάσα από τους Νετς ο Αντετοκούνμπο»
Οnsports Τeam 21 Ιανουαρίου 2026, 12:59
NBA

ΝΒΑ: «Μια ανάσα από τους Νετς ο Αντετοκούνμπο»

Σύμφωνα με τον Μπράντον Ρόμπινσον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν πολύ κοντά στους Μπρούκλιν Νετς το προηγούμενο καλοκαίρι.

Το σίριαλ της μετακίνησης ή όχι του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς καλά κρατεί μ τις φήμες να δίνουν και να παίρνουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με τον Μπράντον Ρόμπινσον, το περασμένο καλοκαίρι ο «Greek Freak» βρέθηκε πολύ κοντά στους Μπρούκλιν Νετς. Ο δημοσιογράφος ανέφερε πως μίλησε με έναν παίκτη που έχει περάσει από τους Νετς και τα «Ελάφια» και του έκανε γνωστό πως ο Γιάννης ήταν πολύ κοντά στο να γίνει Trade.

Μάλιστα, υπογράμμισε πως ο οργανισμός συνεχίζει να ενδιαφέρεται για τον Αντετοκούνμπο. Βέβαια, σημείωσε πως το καλοκαίρι, ένας άνθρωπος από τους Νετς του ανέφερε ότι η ομάδα δε θα προχωρήσει σε κάποια μεγάλη κίνηση πριν το καλοκαίρι του 2026.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: «Να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους» - Εστερχάζι, Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα (βίντεο)
3 λεπτά πριν ΑΕΚ: «Να βοηθήσει την ομάδα να κατακτήσει τίτλους» - Εστερχάζι, Νέμεθ μιλούν για τον Βάργκα (βίντεο)
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλή επιτυχία στις γυναίκες, καμία ευθύνη για τη διάθεση των εισιτηρίων»
12 λεπτά πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Καλή επιτυχία στις γυναίκες, καμία ευθύνη για τη διάθεση των εισιτηρίων»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Μήτογλου στο Τελ Αβίβ
23 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Χωρίς Ναν και Μήτογλου στο Τελ Αβίβ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Κύπελλο Ελλάδας: Στην Κρήτη θα στεφθεί και φέτος ο νικητής - Το πρόγραμμα του Final 8
34 λεπτά πριν Κύπελλο Ελλάδας: Στην Κρήτη θα στεφθεί και φέτος ο νικητής - Το πρόγραμμα του Final 8
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved