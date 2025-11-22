Volley League: Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό

Onsports Team

Οι «πράσινοι» έχασαν από τον Μίλωνα 3-1 σετ και υποχώρησαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό και ήττα από τον Μίλωνα στη Volley League. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 σετ και «έσπασε» το αήττητο του «τριφυλλιού». Απολαμβάνοντας παράλληλα την μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογίας.

VOLLEY LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Πανιώνιος - ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 80 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)

Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)

Παναθηναϊκός - Μίλων 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 16-25)

Φλοίσβος - Κηφισιά 23/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μίλωνας 15-4 14

Παναθηναϊκός 13-4 12

ΟΦΗ 11-8 9

ΠΑΟΚ 10-8 8

Ολυμπιακός 8-6 7 -4αγ.

Καλαμάτα 80 8-11 6

Φοίνικας Σύρου 6-10 6

Πανιώνιος 7-13 4

ΑΟΠ Κηφισιάς 5-10 3 -4αγ.

Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-9 0 -3αγ.