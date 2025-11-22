Volley League: Πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό
Οι «πράσινοι» έχασαν από τον Μίλωνα 3-1 σετ και υποχώρησαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.
Κακή βραδιά για τον Παναθηναϊκό και ήττα από τον Μίλωνα στη Volley League. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης επικράτησε 3-1 σετ και «έσπασε» το αήττητο του «τριφυλλιού». Απολαμβάνοντας παράλληλα την μοναξιά της κορυφής στη βαθμολογίας.
VOLLEY LEAGUE – 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Πανιώνιος - ΟΦΗ 2-3 (25-19, 20-25, 25-13, 22-25, 12-15)
ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 80 3-0 (25-22, 25-22, 25-17)
Ολυμπιακός - Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-21, 25-23, 25-18)
Παναθηναϊκός - Μίλων 1-3 (25-22, 22-25, 24-26, 16-25)
Φλοίσβος - Κηφισιά 23/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Μίλωνας 15-4 14
Παναθηναϊκός 13-4 12
ΟΦΗ 11-8 9
ΠΑΟΚ 10-8 8
Ολυμπιακός 8-6 7 -4αγ.
Καλαμάτα 80 8-11 6
Φοίνικας Σύρου 6-10 6
Πανιώνιος 7-13 4
ΑΟΠ Κηφισιάς 5-10 3 -4αγ.
Φλοίσβος Π. Φαλήρου 0-9 0 -3αγ.