Volley League Γυναικών: Νίκησε αλλά έχασε βαθμό ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» επικράτησαν 3-2 του μαχητικού ΖΑΟΝ και απώλεσαν ένα βαθμό στο πρωτάθλημα.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 2-0 αλλά στο τέλος χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να κάμψει την αντίσταση του ανταγωνιστικού ΖΑΟΝ με 3-2 (25-16, 25-21, 18-25, 19-25, 15-11) και να διατηρήσει το αήττητο στο πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών, χάνοντας ωστόσο ένα βαθμό.

Οι «πράσινες» πανηγύρισαν την πέμπτη συνεχή νίκη και τρίτη στο τάι μπρέικ, ενώ η ομάδα της Κηφισιάς έδειξε την ποιότητά της κι έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Η Σάμανταν και η Μπένετ έκαναν την διαφορά για τον Παναθηναϊκό με 23 και 20 πόντους αντίστοιχα, με την Τάνη που πήρε φανέλα βασικής για τέσσερα σετ να έχει 6 μπλοκ. Διψήφια ήταν και η Γουάιτ με 13.

Στο τάι μπρέικ, όπου κρίθηκε ο αγώνας, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε 4-1, ο ΖΑΟΝ μείωσε στον πόντο (7-6), αλλά οι «πράσινες» ξέφυγαν με 5 πόντους (13-8). Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 13-11 αλλά με μπλοκ και άσο της Χατζηευστρατιάδου διαμορφώθηκε το 15-11.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 9 (4/6 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Γουάιτ 13 (13/30 επ., 45% υπ. - 18% άριστες), Τάνη 6 (6 μπλοκ), Μπένετ 20 (17/42 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Σάμανταν 23 (17/28 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ), Κωνσταντίνου 4 (3/13 επ., 1 άσσος, 43% υπ. - 29% άριστες) / Αντωνακάκη (λ, 36% υπ. - 27% άριστες), Ρόγκα (λ, 25% υπ. - 6% άριστες), Ράπτη (0/9 επ., 33% υπ. - 17% άριστες), Κωνσταντινίδου 1 (1 άσσος), Παπά 1 (1/1 επ.).

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 10 (7/12 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 6 (4/9 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 19% υπ. - 6% άριστες), Γράβαρη 11 (6/13 επ., 5 μπλοκ), Στογιλίκοβιτς 3 (1 άσσος, 2 μπλοκ), Μπεκτάς 6 (5/21 επ., 1 άσσος, 59% υπ. - 18% άριστες), Κραϊντούμπα 21 (19/55 επ., 2 μπλοκ) / Σπυροπούλου (λ, 49% υπ. - 33% άριστες), Φουμάκη, Ζιώγα 1 (1/3 επ.), Νικόλοβα 11 (10/21 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. - 30% άριστες), Μπλιάτσιου.