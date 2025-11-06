Hellenic Championship ATP250: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στον πρώτο ημιτελικό της Παρασκευής – Το πρόγραμμα

Onsports Team

Ο Σέρβος θα αντιμετωπίσει τον Χάνφμαν στον αγώνα που θα αρχίσει στις 17:00 της Παρασκευής (7/11) στο Telekom Center Athens.

Η προημιτελική φάση του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship, ολοκληρώθηκε. Η τετράδα του σπουδαίου αθηναϊκού τουρνουά έχει συμπληρωθεί και πλέον τα βλέμματα στρέφονται στους μεγάλους αγώνες της Παρασκευής (7/11). Με έπαθλο μια θέση στον τελικό.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς που σαφώς αποτελεί πόλο έλξης στο Telekom Center Athens, θα αγωνιστεί στον πρώτο ημιτελικό. Αντίπαλός του θα είναι ο Γιάνικ Χάνφμαν No.117 στην κατάταξη (ο Γερμανός νίκησε 2-0 τον Γκιρόν). Το πρώτο σερβίς θα γίνει στις 17:00.

Ο δεύτερος ημιτελικός έχει κι αυτός τεράστιος ενδιαφέρον. Μετά το τέλος του αγώνα του Σέρβου σούπερ σταρ, ο Λορέντζο Μουζέτι θα αντιμετωπίσει τον Σεμπ Κόρντα. Με τους νικητές των ημιτελικών να φτάνουν στον τελικό κι ένα βήμα πριν την κατάκτηση του τουρνουά.