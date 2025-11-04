Ομάδες

Hellenic Championship ATP 250: Ο Κόρντα έγινε ο πρώτος τενίστας που πέρασε στα προημιτελικά
INTIME SPORTS
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 04 Νοεμβρίου 2025, 20:28
ΣΠΟΡ

Hellenic Championship ATP 250: Ο Κόρντα έγινε ο πρώτος τενίστας που πέρασε στα προημιτελικά

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα έκανε την ανατροπή κόντρα στον Νταμίρ Τζούμχουρ, το οποίο νίκησε με 2-1 σετ (4-6, 6-3, 6-3) κι έγινε ο πρώτος παίκτης που προκρίθηκε στους «8» του Hellenic Championship ATP 250.

Ο Αμερικανός τενίστας επέστρεψε μετά το πρώτο χαμένο σετ κι όντας αποτελεσματικός στο δεύτερο σερβίς πήρε τη νίκη.

Ο Κόρντα κατάφερε έτσι να εξασφαλίσει την όγδοη παρουσία του σε προημιτελικά σε σκληρή επιφάνεια τη φετινή σεζόν. 

Ο επόμενος αντίπαλος του θα προκύψει από τον αγώνα του Μιομίρ Κετσμάνοβιτς με το Νο3 του ταμπλό, Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη (05/11).



