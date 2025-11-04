Εκπτώσεις στα εισιτήρια του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250

Οι διοργανωτές του Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250 ανακοίνωσαν ειδικές εκπτώσεις για τα εισιτήρια των αγώνων που θα διεξαχθούν την Τρίτη (04/11) και την Τετάρτη (05/11) στο Telekom Center ΟΑΚΑ.

Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι φίλοι του τένις μπορούν να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους με 20% έκπτωση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό ATP20 κατά την ολοκλήρωση της αγοράς μέσω του ticketmaster.gr.

Η προσφορά αφορά όλους τους αγώνες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των δύο ημερών, μεταξύ των οποίων και το ντεμπούτο του Νόβακ Τζόκοβιτς το απόγευμα της Τρίτης. Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί το εξίσου σπουδαίο ματς Βαβρίνκα-Μουζέτι.

Extra προνόμιο για τους συνδρομητές του Club 1908

Παράλληλα, οι συνδρομητές του Club 1908 του Παναθηναϊκού απολαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερη προνομιακή έκπτωση — 30% για τις ίδιες ημέρες, με τη χρήση του κωδικού TCenter30.

Η ενέργεια αποτελεί μέρος της συνεργασίας του Telekom Center Athens με το πρόγραμμα Club 1908, προσφέροντας στα μέλη του την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη δράση του πρώτου ATP 250 στην ιστορία της Ελλάδας.

Μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό

Με τους Τζόκοβιτς, Μουζέτι, Κόρντα και Βαβρίνκα να κοσμούν το ταμπλό, το Hellenic Championship έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα της παγκόσμιας τενιστικής κοινότητας.

Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα — οι φίλαθλοι που θέλουν να βρεθούν στο ΟΑΚΑ καλούνται να εξασφαλίσουν άμεσα τα εισιτήριά τους.